CELEBRAÇÃO
121 anos da Lavagem de Itapuã: confira programação completa da festa
Celebração acontece nesta quinta-feira, 5, a partir das 2h
Por Edvaldo Sales
A Lavagem de Itapuã, que completa 121 anos em 2026, acontece nesta quinta-feira, 5, em Salvador. A celebração vai contar com cerca de 40 atrações, entre blocos e fanfarras, que começarão a desfilar pelas ruas do bairro às 2h.
O Bando Anunciador vai percorrer as ruas do bairro cantando louvores, em direção à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nas primeiras horas do dia. A chegada da alvorada será saudada com uma queima de fogos, seguida pela lavagem das escadarias da igreja, feita pelas baianas.
Em 2026, duas personalidades serão homenageadas: a Ekedi Teresa Alves de Souza, do terreiro Ilê Axé Oya Demim, de Lauro de Freitas, 64 anos, e o músico, pescador e fundador do Afoxé Korin Nagô, Ulisses dos Santos, 84 anos.
A programação da festa se estende até a segunda-feira, 9, com shows na sexta, 6, e no sábado, 7, às 20h, e no domingo, 8, às 18h, no palco montado na Rua do Tamarineiro. O último dia será dedicado ao ritual de entrega dos presentes a Iemanjá.
Confira a programação completa:
- 2h - Bando Anunciador (Concentração meia-noite)
- 5h - Lavagem Nativa
- 7h - Mulheres que Incentivam no contra fluxo
- 10h - Cortejo das Baianas
- 10h05 - Carro de Palha
- 10h10 - Afoxé Filhos de Nanã
- 10h25 - Bloco Cultural de Itapuã - Galera do Mar
- 10h30 - Grupo Cultural Porcelanato
- 10h35 - Baleia Rosa do Amor de Itapuã
- 10h40 - Movimento Musical Pinauna Pawer
- 10h45 - Família e Amigos dos Lacerdas
- 10h50 - Pernalonga
- 10h55 - GRC Escola de Samba Unidos de Itapuã
- 11h - Os Itapuãzeiros
- 11h05 - Samba Beleza
- 11h15 - Banda Coktel Baiano
- 11h20 - Kitute com Cerveja
- 11h25 - Martim Pescador
- 11h30 - As donzelas
- 11h35 - Chuva de Gelo / O Mangue
- 12h - Bloco Afro Malê Debalê
- 12h10 - Ecoar dos Tambores
- 12h20 - Afro Kimbaila
- 12h30 - Puxada Itapuãzeira
- 12h40 - Banda Release (Bloco Infantil)
- 13h - Itapuã Black
- 13h30 - Cortejo do Abaeté
- 13h40 - OLB Organização das Lideranças da Bahia
- 13h50 - Pode Misturar / Arrastão do Jenipapeiro
- 14h - Bloco Jacutinga
- 14h10 - Arrastão da banda Beat XXI
- 14h20 - As Santinhas
- 14h30 - Arrastão do Galo
- 14h40 - Pipoca de Oxeturá
- 14h50 - Dy Lobas
- 15h - Samba Itapuã
Trânsito
O tráfego será alterado entre os bairros de Piatã e Itapuã. A partir da meia-noite, haverá proibição de estacionamento na Rua Iemanjá, em Piatã, e na Rua Paulo Afonso Baqueiro, em Nova Brasília de Itapuã.
Serão instaladas barreiras fixas em diversos cruzamentos das avenidas Octávio Mangabeira e Dorival Caymmi, além de ruas do entorno da Praça Dorival Caymmi.
Instalação de Barreiras Fixas (BF), a partir de 0h do dia 5 de fevereiro:
- BF 01 - Av. Octávio Mangabeira / Saída do Estacionamento da Praça de Piatã;
- BF 02 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Aristóteles da Costa Leal;
- BF 03 - Av. Octávio Mangabeira / Rua João da Silva Rêgo;
- BF 04 - Av. Octávio Mangabeira / Pirambeba;
- BF 05 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Albacora;
- BF 06 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Sargento Renato Santos;
- BF 07 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Beijupirá;
- BF 08 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Palame;
- BF 09 - Av. Dorival Caymmi / Rua Genebaldo Figueredo - Hiper Boi;
- BF 10 - Av. Dorival Caymmi / Acesso a Rua Santo Amaro;
- BF 11 - Praça Dorival Caymmi / Rua Aristides Mílton - Farmácia Universal;
- BF 12 - Praça Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro - Ao lado da Igreja;
- BF 13 - Travessa Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro - Atrás da Igreja;
- BF 14 - Rua João Peixe / Rua Aristides Mílton;
- BF 15 - Rua Gravatá / Travessa Genebaldo Figueiredo;
- BF 16 - Rua do Tamarineiro / Ladeira do Abaeté;
- BF 17 - Rua Aristides Mílton / Praça Dorival Caymmi - Açaí Fruit Show.
Barreiras semifixas entram em operação a partir das 4h, e barreiras móveis, a partir das 6h.
Instalação de Barreiras Semifixas (BSF):
- BSF 01 - Av. Dorival Caymmi / Rua 7 de Setembro de Itapuã;
- BSF 02 - Rua Aristides Mílton / Ladeira do Abaeté;
Instalação de Barreiras Móveis (BM):
- BM 01 - Av. Octávio Mangabeira / retorno sentido Av. Orlando Gomes - em frente ao Cond. Sol e Maré);
- BM 02 - Av. Octávio Mangabeira / Entrada da Rua Iemanjá (após o Atacadão);
- BM 03 - Rotatória da Av. Dorival Caymmi próximo ao Banco do Brasil.
O tráfego de veículos será totalmente proibido em trechos da Avenida Octávio Mangabeira, Praça da Sereia, Avenida Dorival Caymmi e Rua Aristides Mílton entre 6h e 19h.
Além disso, no mesmo período, a Rua Iemanjá terá sentido único, enquanto um trecho da Avenida Octávio Mangabeira funcionará em sentido duplo, no sentido Pituba.
Os motoristas devem ficar atentos porque, durante as interdições, será necessário utilizar rotas alternativas, como as avenidas Paralela (Luís Viana), Orlando Gomes, Octávio Mangabeira e Dorival Caymmi, dependendo do sentido do deslocamento.
Já entre 19h e 22h, haverá nova proibição de tráfego e estacionamento em ruas do entorno da Praça Dorival Caymmi, com desvios específicos para acesso a bairros e loteamentos da região:
- Rua Aristides Mílton
- Praça Dorival Caymmi
- Rua Genebaldo Figueiredo
- Rua João do Peixe
- Rua Arnaldo Francelino
Os veículos que circulam pelo trecho interditado com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências, terão como opção de tráfego:
- Av. Dorival Caymmi
- Rua Paulo Afonso Baqueiro
- Ladeira do Mirante do Abaeté
- Largo do Abaeté
- Ladeira do Abaeté
Os veículos que saem da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego:
- Ladeira do Abaeté
- Largo do Abaeté
- Ladeira do Mirante
- Rua Paulo Afonso Baqueiro
- Av. Dorival Caymmi
