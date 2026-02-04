121 anos da Lavagem de Itapuã: confira programação completa da festa

Siga o A TARDE no Google

A Lavagem de Itapuã, que completa 121 anos em 2026, acontece nesta quinta-feira, 5, em Salvador. A celebração vai contar com cerca de 40 atrações, entre blocos e fanfarras, que começarão a desfilar pelas ruas do bairro às 2h.

O Bando Anunciador vai percorrer as ruas do bairro cantando louvores, em direção à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nas primeiras horas do dia. A chegada da alvorada será saudada com uma queima de fogos, seguida pela lavagem das escadarias da igreja, feita pelas baianas.

Em 2026, duas personalidades serão homenageadas: a Ekedi Teresa Alves de Souza, do terreiro Ilê Axé Oya Demim, de Lauro de Freitas, 64 anos, e o músico, pescador e fundador do Afoxé Korin Nagô, Ulisses dos Santos, 84 anos.

A programação da festa se estende até a segunda-feira, 9, com shows na sexta, 6, e no sábado, 7, às 20h, e no domingo, 8, às 18h, no palco montado na Rua do Tamarineiro. O último dia será dedicado ao ritual de entrega dos presentes a Iemanjá.

Confira a programação completa:

2h - Bando Anunciador (Concentração meia-noite)

5h - Lavagem Nativa

7h - Mulheres que Incentivam no contra fluxo

10h - Cortejo das Baianas

10h05 - Carro de Palha

10h10 - Afoxé Filhos de Nanã

10h25 - Bloco Cultural de Itapuã - Galera do Mar

10h30 - Grupo Cultural Porcelanato

10h35 - Baleia Rosa do Amor de Itapuã

10h40 - Movimento Musical Pinauna Pawer

10h45 - Família e Amigos dos Lacerdas

10h50 - Pernalonga

10h55 - GRC Escola de Samba Unidos de Itapuã

11h - Os Itapuãzeiros

11h05 - Samba Beleza

11h15 - Banda Coktel Baiano

11h20 - Kitute com Cerveja

11h25 - Martim Pescador

11h30 - As donzelas

11h35 - Chuva de Gelo / O Mangue

12h - Bloco Afro Malê Debalê

12h10 - Ecoar dos Tambores

12h20 - Afro Kimbaila

12h30 - Puxada Itapuãzeira

12h40 - Banda Release (Bloco Infantil)

13h - Itapuã Black

13h30 - Cortejo do Abaeté

13h40 - OLB Organização das Lideranças da Bahia

13h50 - Pode Misturar / Arrastão do Jenipapeiro

14h - Bloco Jacutinga

14h10 - Arrastão da banda Beat XXI

14h20 - As Santinhas

14h30 - Arrastão do Galo

14h40 - Pipoca de Oxeturá

14h50 - Dy Lobas

15h - Samba Itapuã

Trânsito

O tráfego será alterado entre os bairros de Piatã e Itapuã. A partir da meia-noite, haverá proibição de estacionamento na Rua Iemanjá, em Piatã, e na Rua Paulo Afonso Baqueiro, em Nova Brasília de Itapuã.

Serão instaladas barreiras fixas em diversos cruzamentos das avenidas Octávio Mangabeira e Dorival Caymmi, além de ruas do entorno da Praça Dorival Caymmi.

Instalação de Barreiras Fixas (BF), a partir de 0h do dia 5 de fevereiro:

BF 01 - Av. Octávio Mangabeira / Saída do Estacionamento da Praça de Piatã;

BF 02 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Aristóteles da Costa Leal;

BF 03 - Av. Octávio Mangabeira / Rua João da Silva Rêgo;

BF 04 - Av. Octávio Mangabeira / Pirambeba;

BF 05 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Albacora;

BF 06 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Sargento Renato Santos;

BF 07 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Beijupirá;

BF 08 - Av. Octávio Mangabeira / Rua Palame;

BF 09 - Av. Dorival Caymmi / Rua Genebaldo Figueredo - Hiper Boi;

BF 10 - Av. Dorival Caymmi / Acesso a Rua Santo Amaro;

BF 11 - Praça Dorival Caymmi / Rua Aristides Mílton - Farmácia Universal;

BF 12 - Praça Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro - Ao lado da Igreja;

BF 13 - Travessa Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro - Atrás da Igreja;

BF 14 - Rua João Peixe / Rua Aristides Mílton;

BF 15 - Rua Gravatá / Travessa Genebaldo Figueiredo;

BF 16 - Rua do Tamarineiro / Ladeira do Abaeté;

BF 17 - Rua Aristides Mílton / Praça Dorival Caymmi - Açaí Fruit Show.

Barreiras semifixas entram em operação a partir das 4h, e barreiras móveis, a partir das 6h.

Instalação de Barreiras Semifixas (BSF):

BSF 01 - Av. Dorival Caymmi / Rua 7 de Setembro de Itapuã;

BSF 02 - Rua Aristides Mílton / Ladeira do Abaeté;

Instalação de Barreiras Móveis (BM):

BM 01 - Av. Octávio Mangabeira / retorno sentido Av. Orlando Gomes - em frente ao Cond. Sol e Maré);

BM 02 - Av. Octávio Mangabeira / Entrada da Rua Iemanjá (após o Atacadão);

BM 03 - Rotatória da Av. Dorival Caymmi próximo ao Banco do Brasil.

O tráfego de veículos será totalmente proibido em trechos da Avenida Octávio Mangabeira, Praça da Sereia, Avenida Dorival Caymmi e Rua Aristides Mílton entre 6h e 19h.

Além disso, no mesmo período, a Rua Iemanjá terá sentido único, enquanto um trecho da Avenida Octávio Mangabeira funcionará em sentido duplo, no sentido Pituba.

Os motoristas devem ficar atentos porque, durante as interdições, será necessário utilizar rotas alternativas, como as avenidas Paralela (Luís Viana), Orlando Gomes, Octávio Mangabeira e Dorival Caymmi, dependendo do sentido do deslocamento.

Já entre 19h e 22h, haverá nova proibição de tráfego e estacionamento em ruas do entorno da Praça Dorival Caymmi, com desvios específicos para acesso a bairros e loteamentos da região:

Rua Aristides Mílton

Praça Dorival Caymmi

Rua Genebaldo Figueiredo

Rua João do Peixe

Rua Arnaldo Francelino

Os veículos que circulam pelo trecho interditado com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências, terão como opção de tráfego:

Av. Dorival Caymmi

Rua Paulo Afonso Baqueiro

Ladeira do Mirante do Abaeté

Largo do Abaeté

Ladeira do Abaeté

Os veículos que saem da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego: