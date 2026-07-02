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INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Liberdade lota cedo no início das celebrações do 2 de Julho em Salvador

Cortejo reúne baianos e turistas que acompanham o desfile da Cabocla e do Caboclo

Jair Mendonça Jr
Por
Carro do caboclo durante ps festejos do 2 de Julho
Carro do caboclo durante ps festejos do 2 de Julho - Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

O sol mal surgiu e o bairro da Liberdade, em Salvador, já pulsa com o fervor cívico e a cultura popular.

Às 7h da manhã deste feriado de 2 de Julho, data que marca a Independência do Brasil na Bahia, uma multidão já ocupa as ruas para acompanhar o início das tradicionais celebrações que homenageiam os heróis da independência.

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Multidão nas ruas no 2 de Julho
Multidão nas ruas no 2 de Julho - Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

O início do cortejo, que marca a saída dos símbolos cívicos — o Caboclo e a Cabocla —, reúne baianos e turistas em uma demonstração de resistência e identidade.

A imponência do Caboclo, adornado com as cores da bandeira baiana e envolto em folhagens, é o ponto de convergência dos olhares e das homenagens que tomam o bairro logo cedo.

Carro da Cabocla no 2 de Julho
Carro da Cabocla no 2 de Julho - Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

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2 de Julho: a força da tradição na Liberdade

O bairro da Liberdade, historicamente ligado à resistência negra em Salvador, consolida-se como um dos palcos mais emblemáticos para o início das festividades.

Enquanto o carro alegórico percorre as vias principais, é possível observar a devoção dos espectadores que acompanham o desfile passo a passo.

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2 de Julho Independência do Brasil na Bahia Salvador

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