INDEPENDÊNCIA DA BAHIA
Liberdade lota cedo no início das celebrações do 2 de Julho em Salvador
Cortejo reúne baianos e turistas que acompanham o desfile da Cabocla e do Caboclo
O sol mal surgiu e o bairro da Liberdade, em Salvador, já pulsa com o fervor cívico e a cultura popular.
Às 7h da manhã deste feriado de 2 de Julho, data que marca a Independência do Brasil na Bahia, uma multidão já ocupa as ruas para acompanhar o início das tradicionais celebrações que homenageiam os heróis da independência.
O início do cortejo, que marca a saída dos símbolos cívicos — o Caboclo e a Cabocla —, reúne baianos e turistas em uma demonstração de resistência e identidade.
A imponência do Caboclo, adornado com as cores da bandeira baiana e envolto em folhagens, é o ponto de convergência dos olhares e das homenagens que tomam o bairro logo cedo.
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O bairro da Liberdade, historicamente ligado à resistência negra em Salvador, consolida-se como um dos palcos mais emblemáticos para o início das festividades.
Enquanto o carro alegórico percorre as vias principais, é possível observar a devoção dos espectadores que acompanham o desfile passo a passo.