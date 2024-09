Líder do tráfico na Timbalada é preso nesta quarta-feira

Homem é apontado com autor de um homicídio - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma liderança do tráfico de drogas da região da Timbalada, no bairro do Cabula, foi preso nesta quarta-feira, 28, por equipes da Polícia Civil. Na ação, foram apreendidos revólver, munições e drogas.

Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc), com apoio das delegacias de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e de Proteção ao Turista (Deltur), realizaram a captura.

O suspeito é apontado como responsável pela morte de um motoboy na região, que ocorreu no último dia 19 de agosto. “O alvo tentou fugir, mas foi rapidamente imobilizado e preso pelos policiais. Ele seguirá à disposição da Justiça”, disse o titular da Derrc, delegado Jean Fiuza.

Com o homem, foram encontrados um revólver calibre 38, 45 munições, explosivos, seis rádios comunicadores, cinco balanças, oito celulares, porções de entorpecentes e embalagens para armazenamento de drogas.