Lista de ambulantes para atuar nas festas populares é divulgada

Ao todo, a Semop contabilizou 9.131 ambulantes inscritos, para um total de 8.590 vagas - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Salvador divulgou, na noite desta quinta-feira, 21, a lista com os nomes dos ambulantes cadastrados para trabalhar nas festas populares do ciclo festivo de 2024/2025. As inscrições, que foram feitas pela internet e terminaram no dia 10 de outubro.

Ao todo, a Semop contabilizou 9.131 ambulantes inscritos, para um total de 8.590 vagas. Como os trabalhadores puderam se cadastrar para mais de um evento, foram registradas pelo sistema 33.108 inscrições.

O Carnaval liderou a lista, com 8.725 inscritos, seguido pelos eventos de pré-Carnaval (5.925), Festival Virada Salvador (5.877), Festa de Iemanjá (4.968), Lavagem do Bonfim (4.795) e Lavagem de Itapuã (2.818).

Processo de escolha

A seleção foi feita com base em um sistema de pontuação. Os principais critérios de pontuação foram:

Residir em Salvador: 4 pontos.

Participação em eventos anteriores, com até 1 ponto por evento, limitado a 2 pontos.

Certificados de cursos de capacitação ou reciclagem, realizados nos últimos cinco anos e relacionados à atividade: 1 ponto por certificado, limitado a 2 pontos.

Ser chefe de família monoparental feminina: 1 ponto.

Ser idoso ou aposentado: 1 ponto.

Para desempatar, foi realizado um sorteio eletrônico, com a presença de órgãos de controle, para garantir total transparência.