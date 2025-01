Lounge Virada Salvador anuncia promoção especial; veja detalhes

Festival Virada Salvador - Foto: Divulgação

A Área Vip e o Lounge Virada Premium, os dois camarotes disponíveis para o Festival da Virada Salvador, vão ter a virada de lote no dia 27 de dezembro. Até quarta-feira, 26, ainda há valores reduzidos, incluindo promoção para o passaporte. é possível comprar as entradas com valores exclusivos e promoção para passaporte.

As entradas estão à venda no site Q2 Ingressos e custam a partir de 320 na área premium, e de R$ 130 na área vip. A Área Vip do camarote conta com conta com banheiros, praça de alimentação, visão dos shows e da Arena O Canto da Cidade, e na noite da virada, contará com serviço Open Bar de Cerveja, Água e Refrigerante.

Já o Lounge Virada Premium contará com banheiros, praça de alimentação, visão privilegiada dos shows, com acesso à frente do palco e na noite da virada, contará com serviço Open Bar de Cerveja, Água, Refrigerante, Vodka Importada, Whisky 12 anos, Gin, Tônica e Energético. Além de espumante, que será servido das 23h30 às 00h30.

O evento acontecerá entre os dias 27 e 31 de dezembro na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Confira a programação completa do Festival Virada Salvador:

Dia 27 (sexta-feira)

Alok

Baiana System

Ivete Sangalo

Manu Bahtidão

Xand Avião

Dia 28 (sábado)

Bell Marques

João Gomes

Olodum

Psirico

Thiago Aquino

Dia 29 (domingo)

Claudia Leitte

Durval Lélys

Simone Mendes

Tony Salles

Wesley Safadão

Dia 30 (segunda-feira)

Gustavo Mioto

Henry Freitas

Matuê

Raça Negra

Timbalada

Dia 31 (terça-feira)

Belo

Jorge & Mateus

Léo Santana

Luan Santana

Mari Fernandez

Parangolé