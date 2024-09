Mãe de bebê assassinada em Salvador diz nunca ter visto agressora

Rosimeire Santos de Jesus, 43 anos, teve prisão preventiva convertida - Foto: Reprodução | Record Bahia

A suspeita de matar a bebê Ágatha Sophia Santana, de 7 meses, no último sábado, 24, no Centro Histórico de Salvador, teria gritado “É você” ao se aproximar da mãe, Jamile Santana, e da criança, antes de dar uma facada no pescoço da vítima. Contudo, Jamile afirma que nunca havia visto Rosimeire Santos de Jesus, 43 anos.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV, Jamile contou que estava feliz após passar o dia com Ágatha em uma festa de aniversário. Quando voltava pra casa, ela foi surpreendida por Rosemeire que estava com uma faca na mão e aplicou um golpe fatal na criança.

Após o crime ser cometido, a suspeita foi presa e passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira, 26, quando Justiça decidiu por manter a suspeita atrás das grades.