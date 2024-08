Mais 314 mil baianos passaram a acessar internet em um ano

Rita Reis, 78 anos, longe do estereótipo do idoso que não entende de tecnologia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“Pela internet consigo fazer quase tudo. Uso as redes sociais, uso pra fazer contato com amigos, grupos, relações bancárias, me informar, ouvir música, me sentir viva, ligada com o mundo”, conta a aposentada de 78 anos Rita Reis. Longe do estereótipo do idoso que não entende de tecnologia, o caso de Rita não é uma exceção. Quase 6 em cada 10 novos internautas no estado em 2023 são pessoas idosas (de 60 anos ou mais), conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por questões de saúde ou dificuldade de adaptação muitos idosos não utilizam os sistemas de informação e comunicação, mas como os números indicam não dá pra tratar essa ideia como padrão ou como média da população. O médico geriatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Leonardo Oliva, explica que cada idoso tem uma relação diferente com esses dispositivos.

“A gente envelhece de forma muito única, muito singular. Tem idosos com muita autonomia com a tecnologia e outros com maior dificuldade, mas tenho visto um aumento no uso de internet, redes sociais, ver vídeos, séries e até compras online”, comenta.

Crescimento



A população idosa é a faixa etária que teve maior crescimento no uso da internet de 2022 para 2023, tanto em valores absolutos (+176 mil internautas) quanto relativos (+14,4%). Nessa faixa etária, usaram a internet na Bahia 1,402 milhão de pessoas em 2023, número maior que o dos 1,226 milhão de idosos em 2022.

Entre os amigos de Rita, alguns conseguem usar a tecnologia de forma tranquila, outros têm maior dificuldade, mas para ela esse uso é uma forma de garantir autonomia. “É algo que me traz qualidade de vida. Preciso saber de algo, pego o telefone e pesquiso, uso pra marcar meus médicos. É algo que torna a vida mais prática e mantém minha autônomia”, conta.

Proporção

Mesmo com o crescimento de idosos no ambiente digital, a proporção dos que acessam a internet nesse grupo segue a menor. Apenas 60,7% da população baiana de 60 anos ou mais utilizaram a Internet em 2023, enquanto em 2022 foram 55,7%. Nas demais faixas etárias, a proporção superou os 80% em 2023. Com destaque para os jovens de 20 a 24 anos (96,3% acessaram a Internet) e adultos de 25 a 29 anos (94,9%).

A Bahia ainda tem a 15ª maior participação de internautas na população de 10 anos ou mais de idade (86,1%) em 2023. O estado subiu duas posições no ranking em comparação com 2022, mas ainda assim segue abaixo da proporção de internautas no país como um todo, que é 88,0%.

A Bahia teve o segundo aumento absoluto mais expressivo entre as 27 unidades da Federação. Porém, o estado ainda tem muito a crescer, conforme a supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros.

“É claro que tudo isso teve um impulso muito importante nos anos de pandemia… e tem a ver também com a facilidade de acessar a internet com equipamentos mais baratos, mais portáteis, como o próprio celular. Você não precisa mais ter aquela conexão no computador para acessar necessariamente”, afirma.