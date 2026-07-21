Mais de 30 bairros de Salvador ficarão sem energia em julho

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Salvador terá interrupções no fornecimento de energia elétrica em cerca de 39 bairros entre esta terça-feira, 21, e a próxima quarta-feira, 29. Bairros como o Centro Administrativo da Bahia, Centro Histórico e Amaralina já foram afetados pelo desligamento programado.

De acordo com a Neoenergia Coelba, os desligamentos programados são “atividades preventivas para melhorias e manutenções na rede elétrica”.

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Como vai acontecer o desligamento?

Os apagões serão realizados de forma agendada e comunicados previamente aos clientes, por meio de mensagem por WhatsApp.

Para receber o comunicado, o cliente precisa estar com o cadastro atualizado junto à companhia. Além disso, as localidades afetadas estão disponíveis no site da distribuidora.

Confira quais bairros serão afetados e quando ocorrerão

PITUBA - Rua Emílio Odebrecht.

DATA- 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 08:00:00 às 16:00:00

RIO VERMELHO - Rua Oswaldo Cruz.

DATA- 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 08:00:00 às 11:30:00

FEDERAÇÃO - Av Anita Garibaldi, Rua Baixa Do Gantois, Rua Ferreira Santos, Av Cardeal Da Silva.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 09:30:00 às 14:30:00

ITAPUÃ - Rua Flor Do Bosque.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 15:30:00

PARIPE - Av Itaú, Rua Humberto Silva, Tv 2 Humberto Silva, Tv 1 Humberto Silva, Tv Itau, Tv Humberto Silva, Et Da Cocisa, Rua Vista Para O Mar.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 15:30:00

BAIRRO DA PAZ - Tv 1 7 De Setembro.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

BARREIRAS - Rua Felipe Neto, Rua San Diego.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO : das 10:00:00 às 16:00:00

ESTRADA DAS BARREIRAS - Rua Leão Diniz.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ITAPUÃ - Rua 7 De Setembro, Rua Senhor Do Bonfim, Tv 1 7 De Setembro, Av Dorival Caymmi, Rua Sete De Setembro De Itapoá, Tv 2 7 De Setembro De Itapuã.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

MATA ESCURA - Av Cardeal Avelar Brandão Villela.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

VALÉRIA - Rua Leão Diniz.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

BROTAS - Av Dom João Vi.

DATA: 21.07.2026

21.07.2026 HORÁRIO : das 14:00:00 às 17:00:00

HORTO FLORESTAL - Rua Estácio Gonzaga.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 08:30:00 às 11:00:00

BARRA - Rua Candido Portinari, Av Centenário, Rua Silvino Marques, Rua Professor Amílcar Falcão.

DATA : 22.07.2026

: 22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

BOCA DO RIO - Rua Tenente Gustavo Dos Santos.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

CAMINHO DAS ÁRVORES - Av Tancredo Neves, Rua Alceu Amoroso Lima, Rua Coronel Almerindo Rehem, Rua Várzea Santo Antônio.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

CAMPO GRANDE - Lg Do Campo Grande

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

CHAME CHAME - Av Centenário.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

JARDIM ARMAÇÃO - Rua Prof Euclides Alípio De Oliveira, Rua Elesbao Do Carmo, Rua Balthazar Sole, Rua Antonio Da Silva Coelho, Rua Gregório Maquende, Rua Maria Ignácia Paraguassu, Rua General Bráulio Guimarães, Rua Rodrigues Dórea, Rua Gilberto Amado, Rua Rio Lena, Rua Melvin Jones, Av Simon Bolivar.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ONDINA - Av Oceânica.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

PITUBA - Av Paulo Vi, Rua Das Acácias.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

STIEP - Rua Urbano Antônio De Souza.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

SUSSUARANA - Rua Tiradentes.

DATA: 22.07.2026

22.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ITAPUÃ - Et Do Farol, Rua Da Musica, Rua Professor Souza Brito, Vi Casaredo.

DATA: 23.07.2026

23.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

JARDIM DAS MARGARIDAS - Rua Joaquim Ferreira.

DATA: 23.07.2026

23.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

MUSSURUNGA I - Rua Masaharu Taniguchi.

DATA: 24.07.2026

24.07.2026 HORÁRIO: das 09:00:00 às 13:00:00

MUSSURUNGA II - Av Luis Viana.

DATA: 24.07.2026

24.07.2026 HORÁRIO: das 09:00:00 às 13:00:00

PARALELA - Av Luis Viana Filho.

DATA: 24.07.2026

24.07.2026 HORÁRIO: das 09:00:00 às 13:00:00

SÃO CRISTÓVÃO - Rua Da Adutora Lot Vle Dunas, Rua Santo Antonio, Tv Da Adutora, Tv 4 São Geraldo.

DATA: 24.07.2026

24.07.2026 HORÁRIO: das 09:00:00 às 13:00:00

BARRA - Rua Presidente Kennedy.

DATA: 24.07.2026

24.07.2026 HORÁRIO: das 09:30:00 às 15:30:00

ALPHAVILLE I - Rua Parati, Av Alphaville, Av Luis Viana Filho.

DATA: 26.07.2026

26.07.2026 HORÁRIO: das 09:00:00 às 14:00:00

DOIS DE JULHO - Rua Areial De Baixo.

DATA: 26.07.2026

26.07.2026 HORÁRIO: das 09:00:00 às 14:00:00

FEDERAÇÃO - Av Anita Garibaldi.

DATA: 26.07.2026

26.07.2026 HORÁRIO: das 09:00:00 às 14:00:00

ONDINA - Av Anita Garibaldi.

DATA: 26.07.2026

26.07.2026 HORÁRIO: das 09:00:00 às 14:00:00

BOCA DO RIO - Av Octávio Mangabeira, Av Iemanjá, Rua Professor Pinto De Aguiar, Rua Tenente Gustavo Dos Santos, Av Jorge Amado.

DATA: 27.07.2026

27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

CAMINHO DAS ÁRVORES - Rua Do Cipreste.

DATA: 27.07.2026

27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

DOIS DE JULHO - Rua Areial De Baixo.

DATA : 27.07.2026

: 27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ENGOMADEIRA - Rua Direta Da Engomadeira.

DATA: 27.07.2026

27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

FEDERAÇÃO - Av Anita Garibaldi.

DATA: 27.07.2026

27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ITAPUÃ - Rua Da Poesia, Et Do Farol, Rua Iacu V Las Brisas, Lo Do Farol, Rua Professor Souza Brito, Rua Do Teatro, Rua Do Romance, Rua Seara Vermelha, Rua Calazans Neto, Rua Jrd Encantamento Área Ambiental, Rua Caatiba, Rua Dos Versos, Rua Floresta Azul, Rua Cidade Balneária De Itapuã, Rua G, Rua Rio Da Ilha Lot Celia Qda 01, Rua Farol De Itapuã, Tv 1 São Roque.

DATA : 27.07.2026

: 27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

JARDIM ARMAÇÃO - Rua Melvin Jones, Rua Rodrigues Dorea, Av Professor Manoel Ribeiro, Rua Anquises Reis.

DATA: 27.07.2026

27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

PIATÃ - Rua Iemanjá.

DATA: 27.07.2026

HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

PITUAÇU - Tv Joana Capistrano De Carvalho.

DATA: 27.07.2026

27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

SÃO CRISTÓVÃO - Rua Aurélio Pereira De Souza.

DATA: 27.07.2026

27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

STELLA MARIS - Lo Stella Maris.

DATA: 27.07.2026

27.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

FAZENDA COUTOS - Rua Irecê, Rua 53.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO : das 10:00:00 às 16:00:00

FAZENDA COUTOS III - Rua Almirante Mourão De Sá.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ITAPUÃ - Rua Do Teatro, Et Do Farol, Rua Professor Souza Brito.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

PARIPE - Tv 3 São José De Paripe, Rua Irecê, Rua Coracao De Jesus, Rua 10 De Abril, Rua São José De Paripe, Rua Da Paz Do Bate Coracao, Rua São Jorge, Rua Alto Bela Vista, Rua São Jorge De Paripe, Rua Alto Da Bela Vista, Tv Nassau, Rua Senhor Do Bonfim, Rua São Miguel.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

PERIPERI - Rua Do Curió.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

SÃO RAFAEL - Et Do Mandu.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

SÃO TOMÉ DE PARIPE - Et Da Base Naval De Aratu, Tv 3 São José.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

STELLA MARIS - Lo Stella Maris.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

ILHA DE MARÉ - Rua Ponta Dos Cavalos, Rua Do Martelo, Rua Do Passa Cavalo, Tv Do Cemitério, Rua Ponta Grossa, Rua Da Usina.

DATA : 28.07.2026

: 28.07.2026 HORÁRIO: das 10:30:00 às 16:30:00

PRAIA GRANDE (ILHA DE MARÉ) - Rua Da Formiga.

DATA: 28.07.2026

28.07.2026 HORÁRIO: das 10:30:00 às 16:30:00

BROTAS - Tv Filinto Borja.

DATA: 29.07.2026

29.07.2026 HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00

HORTO FLORESTAL - Av Santa Luzia, Tv Filinto Borja.