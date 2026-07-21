SEM LUZ!
Mais de 30 bairros de Salvador ficarão sem energia em julho
Descubra quais localidades serão afetadas
Salvador terá interrupções no fornecimento de energia elétrica em cerca de 39 bairros entre esta terça-feira, 21, e a próxima quarta-feira, 29. Bairros como o Centro Administrativo da Bahia, Centro Histórico e Amaralina já foram afetados pelo desligamento programado.
De acordo com a Neoenergia Coelba, os desligamentos programados são “atividades preventivas para melhorias e manutenções na rede elétrica”.
Como vai acontecer o desligamento?
Os apagões serão realizados de forma agendada e comunicados previamente aos clientes, por meio de mensagem por WhatsApp.
Para receber o comunicado, o cliente precisa estar com o cadastro atualizado junto à companhia. Além disso, as localidades afetadas estão disponíveis no site da distribuidora.
Confira quais bairros serão afetados e quando ocorrerão
PITUBA - Rua Emílio Odebrecht.
- DATA- 21.07.2026
- HORÁRIO: das 08:00:00 às 16:00:00
RIO VERMELHO - Rua Oswaldo Cruz.
- DATA- 21.07.2026
- HORÁRIO: das 08:00:00 às 11:30:00
FEDERAÇÃO - Av Anita Garibaldi, Rua Baixa Do Gantois, Rua Ferreira Santos, Av Cardeal Da Silva.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 09:30:00 às 14:30:00
ITAPUÃ - Rua Flor Do Bosque.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 15:30:00
PARIPE - Av Itaú, Rua Humberto Silva, Tv 2 Humberto Silva, Tv 1 Humberto Silva, Tv Itau, Tv Humberto Silva, Et Da Cocisa, Rua Vista Para O Mar.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 15:30:00
BAIRRO DA PAZ - Tv 1 7 De Setembro.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
BARREIRAS - Rua Felipe Neto, Rua San Diego.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
ESTRADA DAS BARREIRAS - Rua Leão Diniz.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
ITAPUÃ - Rua 7 De Setembro, Rua Senhor Do Bonfim, Tv 1 7 De Setembro, Av Dorival Caymmi, Rua Sete De Setembro De Itapoá, Tv 2 7 De Setembro De Itapuã.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
MATA ESCURA - Av Cardeal Avelar Brandão Villela.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
VALÉRIA - Rua Leão Diniz.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
BROTAS - Av Dom João Vi.
- DATA: 21.07.2026
- HORÁRIO: das 14:00:00 às 17:00:00
HORTO FLORESTAL - Rua Estácio Gonzaga.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 08:30:00 às 11:00:00
BARRA - Rua Candido Portinari, Av Centenário, Rua Silvino Marques, Rua Professor Amílcar Falcão.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
BOCA DO RIO - Rua Tenente Gustavo Dos Santos.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
CAMINHO DAS ÁRVORES - Av Tancredo Neves, Rua Alceu Amoroso Lima, Rua Coronel Almerindo Rehem, Rua Várzea Santo Antônio.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
CAMPO GRANDE - Lg Do Campo Grande
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
CHAME CHAME - Av Centenário.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
JARDIM ARMAÇÃO - Rua Prof Euclides Alípio De Oliveira, Rua Elesbao Do Carmo, Rua Balthazar Sole, Rua Antonio Da Silva Coelho, Rua Gregório Maquende, Rua Maria Ignácia Paraguassu, Rua General Bráulio Guimarães, Rua Rodrigues Dórea, Rua Gilberto Amado, Rua Rio Lena, Rua Melvin Jones, Av Simon Bolivar.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
ONDINA - Av Oceânica.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
PITUBA - Av Paulo Vi, Rua Das Acácias.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
STIEP - Rua Urbano Antônio De Souza.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
SUSSUARANA - Rua Tiradentes.
- DATA: 22.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
ITAPUÃ - Et Do Farol, Rua Da Musica, Rua Professor Souza Brito, Vi Casaredo.
- DATA: 23.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
JARDIM DAS MARGARIDAS - Rua Joaquim Ferreira.
- DATA: 23.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
MUSSURUNGA I - Rua Masaharu Taniguchi.
- DATA: 24.07.2026
- HORÁRIO: das 09:00:00 às 13:00:00
MUSSURUNGA II - Av Luis Viana.
- DATA: 24.07.2026
- HORÁRIO: das 09:00:00 às 13:00:00
PARALELA - Av Luis Viana Filho.
- DATA: 24.07.2026
- HORÁRIO: das 09:00:00 às 13:00:00
SÃO CRISTÓVÃO - Rua Da Adutora Lot Vle Dunas, Rua Santo Antonio, Tv Da Adutora, Tv 4 São Geraldo.
- DATA: 24.07.2026
- HORÁRIO: das 09:00:00 às 13:00:00
BARRA - Rua Presidente Kennedy.
- DATA: 24.07.2026
- HORÁRIO: das 09:30:00 às 15:30:00
ALPHAVILLE I - Rua Parati, Av Alphaville, Av Luis Viana Filho.
- DATA: 26.07.2026
- HORÁRIO: das 09:00:00 às 14:00:00
DOIS DE JULHO - Rua Areial De Baixo.
- DATA: 26.07.2026
- HORÁRIO: das 09:00:00 às 14:00:00
FEDERAÇÃO - Av Anita Garibaldi.
- DATA: 26.07.2026
- HORÁRIO: das 09:00:00 às 14:00:00
ONDINA - Av Anita Garibaldi.
- DATA: 26.07.2026
- HORÁRIO: das 09:00:00 às 14:00:00
BOCA DO RIO - Av Octávio Mangabeira, Av Iemanjá, Rua Professor Pinto De Aguiar, Rua Tenente Gustavo Dos Santos, Av Jorge Amado.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
CAMINHO DAS ÁRVORES - Rua Do Cipreste.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
DOIS DE JULHO - Rua Areial De Baixo.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
ENGOMADEIRA - Rua Direta Da Engomadeira.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
FEDERAÇÃO - Av Anita Garibaldi.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
ITAPUÃ - Rua Da Poesia, Et Do Farol, Rua Iacu V Las Brisas, Lo Do Farol, Rua Professor Souza Brito, Rua Do Teatro, Rua Do Romance, Rua Seara Vermelha, Rua Calazans Neto, Rua Jrd Encantamento Área Ambiental, Rua Caatiba, Rua Dos Versos, Rua Floresta Azul, Rua Cidade Balneária De Itapuã, Rua G, Rua Rio Da Ilha Lot Celia Qda 01, Rua Farol De Itapuã, Tv 1 São Roque.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
JARDIM ARMAÇÃO - Rua Melvin Jones, Rua Rodrigues Dorea, Av Professor Manoel Ribeiro, Rua Anquises Reis.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
PIATÃ - Rua Iemanjá.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
PITUAÇU - Tv Joana Capistrano De Carvalho.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
SÃO CRISTÓVÃO - Rua Aurélio Pereira De Souza.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
STELLA MARIS - Lo Stella Maris.
- DATA: 27.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
FAZENDA COUTOS - Rua Irecê, Rua 53.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
FAZENDA COUTOS III - Rua Almirante Mourão De Sá.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
ITAPUÃ - Rua Do Teatro, Et Do Farol, Rua Professor Souza Brito.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
PARIPE - Tv 3 São José De Paripe, Rua Irecê, Rua Coracao De Jesus, Rua 10 De Abril, Rua São José De Paripe, Rua Da Paz Do Bate Coracao, Rua São Jorge, Rua Alto Bela Vista, Rua São Jorge De Paripe, Rua Alto Da Bela Vista, Tv Nassau, Rua Senhor Do Bonfim, Rua São Miguel.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
PERIPERI - Rua Do Curió.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
SÃO RAFAEL - Et Do Mandu.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
SÃO TOMÉ DE PARIPE - Et Da Base Naval De Aratu, Tv 3 São José.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
STELLA MARIS - Lo Stella Maris.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
ILHA DE MARÉ - Rua Ponta Dos Cavalos, Rua Do Martelo, Rua Do Passa Cavalo, Tv Do Cemitério, Rua Ponta Grossa, Rua Da Usina.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:30:00 às 16:30:00
PRAIA GRANDE (ILHA DE MARÉ) - Rua Da Formiga.
- DATA: 28.07.2026
- HORÁRIO: das 10:30:00 às 16:30:00
BROTAS - Tv Filinto Borja.
- DATA: 29.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00
HORTO FLORESTAL - Av Santa Luzia, Tv Filinto Borja.
- DATA: 29.07.2026
- HORÁRIO: das 10:00:00 às 16:00:00