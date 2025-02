Mais uma Delegacia de Atendimento ao Turista é inaugurada na Barra

Espaço vai acolher pessoas de diversas nacionalidades - Foto: Alberto Maraux | Ascom SSP

Nesta sexta-feira, 14, foi inaugurada no bairro da Barra, em Salvador, a Delegacia de Atendimento ao Turista (DELTUR). O espaço vai ser destinado ao acolhimento de ocorrências envolvendo pessoas de diversas nacionalidades com intérprete virtual e espaço para atendimento internacional.

A delegacia está localizada no mesmo prédio da 14ª Delegacia Territorial e conta com modelo de atendimento SAC, sala de espera centralizada no térreo com três cabines de atendimento (equipada com recursos necessários ao gerenciamento do fluxo através do Sistema Atende), sala para depoimento especial, espaço para investigação e consultas.

Policiais bilíngues também garantem a recepção especializada durante o processo de atendimento. A Deltur/Barra reforçará o acolhimento especializado realizado pela unidade do Pelourinho, que segue com recepção de ocorrências ligadas a este público.