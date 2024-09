Marcelo Werner garante reforço policial durante eleições municipais

Warner também falou sobre a importância das eleições - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, forneceu detalhes sobre o reforço policial previsto para as eleições municipais, durante uma coletiva de imprensa realizada pela SSP, nesta segunda-feira, 16.

Werner destacou que cada força policial está finalizando seus planos para garantir a segurança durante o período eleitoral. “Teremos uma atuação forte da Polícia Militar, da Polícia Civil, além do apoio do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Nosso objetivo é assegurar a liberdade do voto e promover uma eleição municipal no espírito de paz.”, afirmou o secretário.

Ele também falou sobre a importância das eleições municipais, afirmando que o foco deve ser na escolha dos melhores projetos e na liberdade de escolha da população. “Que vençam os melhores projetos e a decisão política da população. É essencial que todos tenham a liberdade de ouvir, questionar e votar em quem preferirem. Então a gente vai com certeza reforçar o policiamento, como já estamos fazendo na verdade”, disse Werner.

Por fim, ele assegurou que haverá um reforço significativo na segurança das próximas eleições, não apenas para apoiar o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, mas também para assegurar que a população exerça seus direitos de maneira segura e tranquila.