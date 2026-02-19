Mariene de Castro se revolta após ter microfone desligado em Salvador: "Desrespeito"

Siga o A TARDE no Google

A cantora Mariene de Castro teve o microfone desligado durante um show de Carnaval na madrugada desta quarta-feira, 18, no Centro Histórico de Salvador.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a banda foi interrompida pela produção do evento. "Não se desliga o som com um artista no palco cantando. Peça licença!", gritou Mariene.

Após o episódio, o público passou a pedir respeito, enquanto a cantora chamou a banda à frente do palco. Um coro se formou e, em meio à manifestação de apoio, Mariene agradeceu ao público pelas flores recebidas.

Nas redes sociais, a artista fez um desabafo, afirmando ter sido desrespeitada durante todo o Carnaval.

"Vocês arrumam a casa para as visitas e servem a pior comida para quem é de casa. Obrigada por todo desrespeito que vocês me trataram nesse carnaval. Mas nada calará minha voz. A voz do povo é minha voz. Eu sou Exú", escreveu.