Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Mariene de Castro se revolta após ter microfone desligado em Salvador: "Desrespeito"

Cantora fazia show na Praça Municipal, na madrugada desta quarta-feira, 18

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/02/2026 - 8:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mariene de Castro
Mariene de Castro -

A cantora Mariene de Castro teve o microfone desligado durante um show de Carnaval na madrugada desta quarta-feira, 18, no Centro Histórico de Salvador.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a banda foi interrompida pela produção do evento. "Não se desliga o som com um artista no palco cantando. Peça licença!", gritou Mariene.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após o episódio, o público passou a pedir respeito, enquanto a cantora chamou a banda à frente do palco. Um coro se formou e, em meio à manifestação de apoio, Mariene agradeceu ao público pelas flores recebidas.

Leia Também:

Petistas se incomodaram com pontuação de escola que homenageou Lula
Saiba as melhores formas de aliviar dores no corpo após o Carnaval
Passou do ponto no Carnaval? Veja 3 bebidas para “eliminar” o álcool

Nas redes sociais, a artista fez um desabafo, afirmando ter sido desrespeitada durante todo o Carnaval.

"Vocês arrumam a casa para as visitas e servem a pior comida para quem é de casa. Obrigada por todo desrespeito que vocês me trataram nesse carnaval. Mas nada calará minha voz. A voz do povo é minha voz. Eu sou Exú", escreveu.

Imagem ilustrativa da imagem Mariene de Castro se revolta após ter microfone desligado em Salvador: "Desrespeito"
| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval cultura baiana Mariene de Castro shows ao vivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mariene de Castro
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Mariene de Castro
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Mariene de Castro
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Mariene de Castro
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

x