Mariene de Castro se revolta após ter microfone desligado em Salvador: "Desrespeito"
Cantora fazia show na Praça Municipal, na madrugada desta quarta-feira, 18
Por Victoria Isabel
A cantora Mariene de Castro teve o microfone desligado durante um show de Carnaval na madrugada desta quarta-feira, 18, no Centro Histórico de Salvador.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a banda foi interrompida pela produção do evento. "Não se desliga o som com um artista no palco cantando. Peça licença!", gritou Mariene.
Após o episódio, o público passou a pedir respeito, enquanto a cantora chamou a banda à frente do palco. Um coro se formou e, em meio à manifestação de apoio, Mariene agradeceu ao público pelas flores recebidas.
Nas redes sociais, a artista fez um desabafo, afirmando ter sido desrespeitada durante todo o Carnaval.
"Vocês arrumam a casa para as visitas e servem a pior comida para quem é de casa. Obrigada por todo desrespeito que vocês me trataram nesse carnaval. Mas nada calará minha voz. A voz do povo é minha voz. Eu sou Exú", escreveu.
