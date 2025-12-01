Mentoria ‘Conectando Gerações’ reúne autoridades femininas 40+ na área de Comunicação

- Foto: Divulgação

Idealizado por Lília Lopes, a mentoria-piloto traz nomes como Renata Vidal, Aiméa Guedes, Marluce Barbosa, Renata Schubach, Gilmara Silva, Claudia Menezes e Mirtes Santa Rosa; para um trimestre de conexões entre experientes e formandas no mercado de trabalho.

Promovendo o intercâmbio entre gerações, foi lançado no último dia 27, quinta-feira, o projeto ‘Conectando Gerações’. Idealizado pela publicitária e Diretora de Publicidade da Prefeitura de Salvador, Lília Lopes, a iniciativa se propõe à promoção de conexões, trocas de saberes e mentorias profissionais de mulheres da área da publicidade, com idades acima dos 40 anos, e universitárias ou recém formadas do curso de Publicidade e Propaganda, em Salvador.

“Criamos este projeto porque reconhecemos um ‘déficit’ do mercado em valorizar a potência das mulheres que constroem, até hoje, a Comunicação na Bahia. Quando aproximamos profissionais experientes de jovens que estão iniciando suas jornadas, consolidamos o avanço do setor e fortalecemos a nossa cadeia produtiva”, destaca Lília.

A iniciativa nasce da necessidade de ampliar espaços de troca, inspiração e redes de apoio entre mulheres do segmento, proporcionando às estudantes um olhar inicial sobre os desafios do mercado, diferenciais competitivos, reconhecimento sobre áreas de atuação e aconselhamentos, sempre com o objetivo de prepará-las para a profissão e estimular a presença feminina em postos de decisão.

Entre o time de mentoras que aderiram ao projeto, estão a Secretária de Comunicação da Prefeitura de Salvador, Renata Vida; a executiva de contas na JCDecaux, Aiméa Guedes da Cunha Freitas (53); a gestora comercial do Grupo A Tarde, Marluce Barbosa de Jesus (60); e a sócia e diretora de planejamento da Ideia 3, Renata Schubach (52).

A 1ª edição do projeto ‘Conectando Gerações’ conta também com a expertise da sócia-diretora de Operações e Adm./Financeiro da BTS Comunicação, Gilmara Silva de Almeida (52); a sócia-diretora e produtora da Janela do Mundo, Claudia Lima (65); além da sócia-diretora da Umbu Comunicação & Cultura, Mirtes Santa Rosa (44).

Até janeiro de 2026, o hub estratégico pretende fortalecer a presença 50+ na área de Comunicação, ampliando o diálogo com novas gerações e contribuindo para a formação de jovens comunicólogas, a partir de referências da cultura local.

“Nosso compromisso é trazer mais mulheres para a ‘Comunicação’ e para os espaços de decisão. Queremos fortalecer esse encontro entre líderes experientes e esta nova geração que está chegando, pois é uma troca que inspira ambos os lados. O objetivo é ver essas estudantes crescerem, ocuparem cargos C-level e assumirem o protagonismo do mercado nos próximos anos", conclui.