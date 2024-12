Mofo, infiltração: a situação caótica de lar de idosos fechado em Itapuã

Equipe encaminha os idosos para a Unidade de Acolhimento Institucional de Amaralina - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Interditado parcialmente pela Justiça desde maio deste ano, o Lar de Idosos Nossa Senhora das Candeias, no bairro de Itapuã, em Salvador, foi fechado após descumprir ordem judicial. A ação foi realizada na terça-feira, 10, pelo Ministério Público Estadual em conjunto com órgãos municipais, com o apoio operacional da Polícia Civil.

Paredes com mofo e infiltração, insalubridade e precariedade na prestação dos serviços foram algumas das irregularidades encontradas.

A promotora de Justiça Adriana Embassaí explicou que, após o descumprimento da ordem judicial, o Ministério Público tomou as medidas necessárias para garantir a proteção dos idosos acolhidos na instituição. “A atuação do Ministério Público visa garantir e assegurar o direito e proteção das pessoas idosas que se encontravam acolhidas nessa instituição interditada pela Vigilância Sanitária após apresentar condições inadequadas,”, detalhou.

Advertência

Ela ressaltou que a gestora da instituição já havia sido intimada judicialmente para transferir os idosos para locais apropriados, mas não cumpriu com a determinação.

“O Ministério Público esgotou toda a possibilidade de consenso com a gestora, realizando diversas audiências e concedendo prazos para que o desacolhimento fosse feito de forma tranquila,” afirmou a promotora Adriana Embassaí.

O diretor de Proteção Social da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Wanete Carvalho, informou que os idosos estão sendo encaminhados para a Unidade de Acolhimento Institucional de Amaralina.

"Já estamos mantendo contato com as famílias para que busquem os idosos", explicou. Aqueles que não forem recebidos pelas famílias continuarão sob os cuidados da Secretaria, na unidade de acolhimento, até que o Ministério Público resolva a situação.

“Alguns estão bem, já caminhando normalmente, enquanto outros estão recebendo cuidados do Samu. Temos uma equipe médica fazendo a avaliação de todos, e, caso algum idoso precise de mais atenção médica, será encaminhado para as unidades de saúde”, explicou Carvalho.

Adriana Embassaí detalhou os próximos passos no caso. “Agora, nós temos três frentes de atuação. A primeira é a repercussão administrativa, com o fechamento e lacração da instituição. A segunda é uma ação cível, que já está em andamento por descumprimento do acordo firmado com o Ministério Público. E a terceira, uma ação criminal, com uma investigação sobre o possível abandono dos idosos, que será apurado com rigor”, afirmou Embassaí.

Ela destacou que a gestora da instituição será conduzida à delegacia. “Ela será levada à audiência de custódia e o processo legal seguirá seu curso”, completou.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira