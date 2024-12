Montagem de presépios une religiosidade, tradição e criatividade

O professor universitário Francisco Simões tem uma coleção formada por 274 obras - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O presépio, um dos elementos tradicionais do Natal, preserva o fundamental: o nascimento do menino Jesus, mas também é espaço de reinvenção unindo tradição, arte e fé. Montagens em exposição na capital baiana revelam criatividade e provocam discussões sobre o tema.

Inspirado nas criações da empresa Tesla, de Elon Musk, o artista plástico Ladário Brites montou o seu com um “drone” para representar a Estrela de Belém, robôs para substituir os Reis Magos, e foguete para compor a cena futurista. “Quero mostrar que podem substituir homens por robôs, mas jamais o menino Jesus”, conta.

Foram usados papelão, bonecos de plástico, papel laminado, canudo, pisca-pisca e papel emborrachado. Ainda no clima futurista, Ladário usou programas de inteligência artificial para produzir músicas. Nos detalhes, é possível ver Elon Musk saindo do foguete, o pastor que se locomove com o carro Tesla Cybertruck, chip de telepatia da empresa Neuralink e mais. “Uso o presépio como uma parábola. Uma ilustração para representar algo ou mostrar um sentimento que eu tenho e passar uma ideia para o público fazer sua interpretação”, comenta.

O acervo do colecionador Francisco Simões na igreja da Ordem terceira de São Francisco, no Pelourinho, conta com 274 exemplares. A mostra permanece aberta até 6 de janeiro de 2025. Os modelos vão dos mais tradicionais até os feitos com tampa de refrigerante, casca de pistache, de licuri, cápsulas de café, palito de fósforo, cortiça, origami e outros. “Quando viajo procuro os que sejam bem típicos do local”, conta Francisco que é professor do curso de odontologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). A coleção inclui modelos de diversos países como Peru, Guatemala, Gana, Porto Rico, França, Portugal, México, Itália, Alemanha e Grécia. Francisco mantém a tradição de família que começou com suas avós.

Premiação

Como forma de fomentar a tradição, a Arquidiocese de Salvador realiza o Concurso Arquidiocesano de Presépios. “É a valorização da essência do Natal, que é comemorar Jesus Cristo, trazer o Deus menino para o centro do Natal, para a festa que pertence a ele”, afirma o vigário episcopal para a cultura, educação e comunicação, padre Manoel Filho.

A disputa acontece entre três categorias: a de instituições, a paroquial e a familiar ou residencial. Então são analisadas a beleza estética, a criatividade e a fidelidade, ou seja, a presença das peças chaves do presépio.

As inscrições já estão encerradas e participam da competição os presépios montados nos cinco municípios que formam a Arquidiocese de Salvador: Salvador, Lauro de Freitas, Salinas da Margarida, Itaparica e Vera Cruz. Após análise da comissão julgadora, será divulgado um resultado parcial, amanhã, no site da instituição. Esses presépios serão publicados no Instagram @arquisalvador para votação pública, com votos computados até as 23h59 do dia 23 de dezembro. O resultado final será divulgado no dia 24 de dezembro e a premiação ocorrerá durante missa no dia 28 de dezembro, às 16h30, no Santuário Santa Dulce dos Pobres.