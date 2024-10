Moradores gravam homem baleado no Uruguai após ação da PM

- Foto: Reprodução

Sons de tiros ecoaram pelos entornos da Rua Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, localizado na Cidade Baixa de Salvador, e deixaram moradores aterrorizados na tarde de terça-feira, 1º. Os disparos seriam provenientes de uma ação policial, que culminou em um homem baleado e detido.

Leia Mais:

>> PM suspeito de matar colega em Salvador é solto após audiência de custódia

>> Delegado denunciado por assédio a investigadoras nega as acusações

O rapaz atingido pelas balas foi identificado como Jonatas Bruno da Silva Jesus, também chamado pelo apelido 'Jhon'.

A população da localidade 'brotou' nas ruas e registrou o momento em que o suspeito coberto por sangue foi posto na viatura e socorrido pelos agentes da Polícia Militar.