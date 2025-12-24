DESPEDIDA
Morre mãe de advogado tributarista e professor Marcos Pimenta
Sepultamento acontece nesta quarta-feira, 24, no Jardim da Saudade
Por Redação
A mãe do advogado tributarista e professor doutor Marcos Rogério Pimenta, Risomar Cerqueira Lyrio Pimenta, faleceu aos 80 anos.
Ela era casada com o advogado e juiz aposentado Fernando Pimenta e mãe do juiz federal Paulo Pimenta e do engenheiro Luiz Fernando Pimenta.
O sepultamento vai acontecer nesta quarta-feira, 24, às 15h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. O velório acontece na Capela E e a missa de corpo presente será às 14h30.
Dona Risomar deixa, além do viúvo e dos filhos, noras e netos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes