DESPEDIDA

Morre mãe de advogado tributarista e professor Marcos Pimenta

Sepultamento acontece nesta quarta-feira, 24, no Jardim da Saudade

Redação

Por Redação

24/12/2025 - 12:37 h
Sepultamento acontece nesta quarta-feira, 24, no Jardim da Saudade
Sepultamento acontece nesta quarta-feira, 24, no Jardim da Saudade

A mãe do advogado tributarista e professor doutor Marcos Rogério Pimenta, Risomar Cerqueira Lyrio Pimenta, faleceu aos 80 anos.

Ela era casada com o advogado e juiz aposentado Fernando Pimenta e mãe do juiz federal Paulo Pimenta e do engenheiro Luiz Fernando Pimenta.

O sepultamento vai acontecer nesta quarta-feira, 24, às 15h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. O velório acontece na Capela E e a missa de corpo presente será às 14h30.

Dona Risomar deixa, além do viúvo e dos filhos, noras e netos.

Imagem ilustrativa da imagem Morre mãe de advogado tributarista e professor Marcos Pimenta
| Foto: Reprodução Redes sociais

