Morte em UPA: Saúde nega falta de atendimento e divulga cronologia

Patora morreu no 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, no Pau Miúdo - Foto: Divulgação | SMS

Após repercussão da morte de uma pastora, que aconteceu nesta terça-feira, 11, no 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), voltou a negar que houve demora no atendimento e divulgou irmagens de câmeras de seguranças e a ordem cronológica com o horários especificando o passo a passo desde a chegada de Adnailda Souza Santos, de 42 anos, até o momento em que ela foi atendida.

A família da pastora afirma que Dina levou três horas para ser atendida, mesmo sendo asmática e sofrendo com falta de ar. No entanto, em linha cronológica na qual o Portal A TARDE teve acesso, a SMS afirma que o tempo foi de 01 horas e 08 minutos.

Segundo a SMS, "foram 46 minutos de tentativas de ressuscitação. O tempo total de atendimento foi de 01 horas e 08 minutos".

Apesar disso, a família contesta os horários e permance afirmando que a pastora caiu desacordada por volta das 20h, cerca de três horas após dar entrada na unidade de saúde. Só depois disso, Dina teria recebido atendimento. No vídeo em que o marido fez, é possível ouvir a pastora pedindo oxigênio. ""Eu preciso de oxigênio. (...) Doutor, libera oxigênio aqui".

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Territorial, que investigará o ocorrido.

Confira abaixo como tudo aconteceu, segundo a secretaria de Saúde.

- 17h23: a paciente chega na unidade e é acolhida por dois maqueiros;

- 17h25 passar por triagem e pega a pulseira na cor laranja, com prioridade no atendimento;

- 17h27: marido chega na sala da classificação;

- 17h29: conduzida para antessala do médico;

- 17h30: marido começa a gravar. Nessa hora, segundo a SMS, o médico estava em ligação intermediando a regulação de outro paciente grave;

- 17h32: o médico solicita a entrada da paciente em consultório;

- 17h33: Dina já está na sala de estabilização, já era aguardada pelas enfermeiras;

- 17h34: um segundo cilindro de oxigênio é levado para a paciente e começa o atendimento;

- 17h36: uma enfermeira leva os kits de suporte para o atendimento;

-17h40: um novo cilindro de oxigênio é dispensado no local e tentativa de socorrer continua;

- 17h56: mais um cilindro de oxigênio é dispensado. A paciente permanece em parada cardiorrespiratória;

-18h31: é constatado o óbito após parada cardiorrespiratória.