Mortes violentas têm redução histórica na Bahia em 2024

Pelo terceiro ano consecutivo, a Bahia registra queda histórica nos índices de mortes violentas. Em 2024, o estado registrou 4.440 casos de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, representando uma redução de 8,7% em relação aos 4.865 casos de 2023. É o menor índice dos últimos 17 anos.

A capital baiana e a Região Metropolitana de Salvador foram as áreas que apresentaram os menores índices, com redução de 12,5% e 12,7%, respectivamente. O interior do estado também teve uma redução significativa de 6,8%.

"Cada redução é uma vitória, mas sabemos que há muito a ser feito. O trabalho diário e integrado das forças de segurança e o apoio da população são essenciais para continuarmos reduzindo esses números", afirmou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, em entrevista coletiva.

Dados registrados pela pasta apontaram que 2024 também foi um ano de redução dos feminicídios e nas mortes em confrontos policiais. Os feminicídios tiveram uma redução de 7,8%, passando de 115 casos em 2023 para 106 em 2024, e as mortes em confrontos policiais diminuíram em 8,5%. “Esses números são provas de que nossos esforços estão surtindo efeito”, destacou Werner.

Um dos destaques, em 2024, foi a captura de 94 líderes de facções criminosas, sendo 22 do Baralho do Crime. "Estamos combatendo facções criminosas de forma firme e com planejamento. Cada prisão e cada apreensão fazem parte de um esforço contínuo para garantir a segurança", afirmou o secretário.

No que diz respeito à segurança armamentista, 2024 foi um ano de recorde nas apreensões de fuzis, com 86 unidades retiradas das ruas. Além disso, mais de 6 mil armas foram apreendidas.

Roubos a banco também apresentaram índice histórico dos últimos 14 anos, com apenas 4 casos registrados em 2024. Em 2023, foram 10 e, em 2011, o número havia chegado a 189.

O ano de 2024 também terminou com expressivos resultados no combate ao tráfico de drogas, com 10 toneladas de drogas apreendidas, 23 laboratórios desarticulados e 700 mil pés de maconha erradicados.

Em 2024, o apoio da população foi decisivo para localizar e prender 94 líderes de facções criminosas, refletindo o impacto direto das denúncias anônimas.

Entrega

Mais dez viaturas passaram a integrar o efetivo, após a entrega dos veículos, na manhã de ontem, no Centro de Operações e Inteligência (COI). “Estamos proporcionando condições de trabalho mais adequadas aos servidores da segurança pública”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues. Os veículos foram destinados à Corregedoria Geral (Coger), que recebeu uma van e cinco picapes, e à Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), que recebeu uma van e três picapes.