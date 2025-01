Motociclista morre ao esbarrar em fiação e cair

Vítima estava sem capacete e bateu a cabeça no asfalto - Foto: Bruno Concha/Secom

Um motociclista, identificado como Rodrigo Brito Carvalho, morreu na noite desta sexta-feira, 4, após esbarrar em uma fiação exposta na rua no bairro de Pau da Lima.

Segundo informações dos moradores, ele estava indo para casa pilotando uma motocicleta, quando não enxergou os fios expostos em via pública e caiu. Rodrigo estava sem capacete e bateu a cabeça no asfalto, morrendo na hora.



Procurada, a Neoenergia Coelba informou ao Portal A TARDE que o a fiação não tem a ver com a rede elétrica da empresa. "O acidente registrado na noite da sexta-feira, 3, em Pau da Lima, não tem relação com a rede elétrica de responsabilidade da Neoenergia Coelba, que está íntegra e seguindo os padrões determinados pela legislação do setor. Após tomar ciência da situação, profissionais da distribuidora foram ao local e verificaram que a fiação pertence às operadoras de telefonia e internet, que são as responsáveis por remover os fios", informou.

Ainda de acordo com a Coelba, "a situação foi provocada após chamas serem registradas nos próprios cabos de telecomunicações na manhã da sexta-feira, 3, que fez com que os fios caíssem no chão. A responsabilidade pela retirada da fiação nestes casos é das operadoras de telefonia, que devem fazer a remoção de forma imediata. A Neoenergia Coelba reforça ainda que notificou as operadoras que atuam na região para que regularizem imediatamente as suas operações".