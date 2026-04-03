Motociclista morre após batida com carro na BR-324 em Salvador

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Polícia Rodoviária Federal - Foto: Divulgação / PRF

Um motociclista morreu após um acidente registrado na manhã desta sexta-feira, 3, na BR-324, em Salvador. A colisão ocorreu por volta das 7h20, no km 624 da rodovia, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a corporação, o acidente envolveu uma motocicleta e um automóvel. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas. As causas do acidente serão investigadas.

O trecho onde ocorreu o acidente é um dos mais movimentados da rodovia, especialmente no período da manhã, quando há grande fluxo de veículos na saída e entrada da capital baiana.