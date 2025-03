Motorista de ônibus e mais: confira vagas de emprego em Salvador e RMS

Atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp - Foto: Bruno Concha | Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está oferecendo diversas vagas de emprego, em Salvador, nesta quinta-feira (13). Os destaques são 10 as vagas para Motorista de Ônibus.

Para se candidatar é necessário realizar o agendamento pela internet, no site Salvador Digital. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

Confira vagas de emprego desta quinta-feira:

Dedetizador

Requisitos: Ensino médio incompleto, sem experiência. Vaga zoneada para moradores de Pernambués e Saramandaia. Necessário ter disponibilidade para carga horária reduzida.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 100

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de clínica médica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter trabalhado no auxílio de procedimentos de exames de USG, ECO e ECG.

Salário: R$1.818,00 + benefícios

Vagas: 1

Confeiteiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Líder de frente de loja (supermercado)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Motorista de ônibus (vaga de regime intermitente)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter CNH D, experiência com empresas de fretamento e curso de condutor de passageiro atualizado. Contratação em Regime Intermitente conforme a Nova Lei Trabalhista.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Atendente de farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter disponibilidade para trabalhar em Vista Alegre e de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Agente de apoio (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de manutenção predial (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de tesouraria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência como auxiliar de tesouraria ou como caixa.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de armazenamento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 3

Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 3

Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 3

Vagas na RMS

Para quem deseja se colocar no mercado de trabalho, os postos do SineBahia, órgão estadual de intermediação de mão de obra, estão disponibilizando oportunidades de trabalho nesta quinta-feira (13), em Salvador e na Região Metropolitana.

É necessário apresentar a Carteira de Trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, caso deseje. As ofertas divulgadas são apenas algumas das vagas disponíveis e podem estar sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Para ter acesso à lista completa, o interessado deve comparecer à unidade da sua cidade.

Vagas para Salvador:

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA (ESTÁGIO)

Não exige experiência

Ensino médio incompleto

Obrigatória esta cursando ensino médio técnico

Bolsa auxílio: R$ 600,00

02 VAGAS

ANALISTA DE SISTEMAS

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação ou Analista de Sistemas.

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 5.500,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

02 VAGAS

ELETRICISTA AUXILIAR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

04 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ESPORTIVOS E DE GINÁSTICA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir carteira de habilitação categoria ‘ A’ e moto própria

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário: R$ 1.600,00+ benefícios

02 VAGAS

MONTADOR DE ELEVADORES E SIMILARES

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios

02 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Salário: R$ 1.978,83 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’, possuir curso de Operador de Empilhadeira de Guindaste e curso de Carga Indivisível de 50h e atualização

Salário: R$ 3.308,00 + benefícios

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 2.100,00 + benefícios

01 VAGA

PINTOR DE PAREDES (TEMPORÁRIO 30 DIAS)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.868,52 + benefícios

03 VAGAS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 2.000,00 + benefícios

06 VAGAS

TÉCNICO AMBIENTAL

Curso superior completo em Gestão Ambiental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 3.199,00 + benefícios

01 VAGA

Vagas para Lauro de Freitas:

AGENTE DE PORTARIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses

01 VAGA

SOLDADOR DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir disponibilidade para viagens.

Desejável: conhecimento em chiller

02 VAGAS

ENCANADOR DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir disponibilidade para viagens.

Desejável: conhecimento em chiller

02 VAGAS

SUBCHEFE DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$ 1.800,00

06 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$ 1.543,00

06 VAGAS

INSTALADOR E REPARADOR DE REDES

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH B e experiência em GPON e EPON

Desejável: curso técnico em telecomunicações

01 VAGA

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO E REPARO DE REDES

Ensino Médio Completo

Não necessita experiência

Obrigatório possuir CNH B

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$ 1.800,00

01 VAGA

AJUDANTE AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário: R$ 1.581,00

01 VAGA