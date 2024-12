Motorista reage a assalto, troca tiros e prensa motoqueiro em parede

Após o assalto de um celular houve troca de tiros e um homem morreu na ação - Foto: Reprodução/Redes sociais

Neste domingo (15), uma tentativa de assalto terminou em tragédia na Avenida San Martin, em Salvador, com a morte de Janderson Silva de Jesus, 24 anos. Após roubar o celular de uma passageira de uma Mercedes Benz, ele trocou tiros com o motorista do veículo e, durante a confusão, foi prensado contra uma parede.

De acordo com a Polícia Militar, Janderson foi encontrado sem vida no local. A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que guias de remoção e perícia foram emitidas para análise das circunstâncias. O motorista alegou que o acidente foi consequência da troca de tiros durante a reação ao assalto.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) está responsável por apurar os detalhes do caso. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre o estado do motorista ou sua possível responsabilização.