Mulher é atacada a facadas pelo marido enquanto dormia em Salvador

Uma mulher foi atacada com ao menos nove facadas pelo marido enquanto dormia na madrugada de quinta-feira, 14, no bairro do Acupe de Brotas, em Salvador. Durante o ataque, um dos filhos do casal acordou com os gritos da mãe, foi socorrê-la e também foi agredido pelo pai.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime, identificado como Valdivino Amâncio dos Santos, foi preso em flagrante após ser espancado e amarrado por vizinhos da família.

A mulher está internada no Hospital Geral do Estado (HGE) e o estado de saúde dela é considerado grave.

Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime, que é investigado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), no bairro de Brotas. O suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio.