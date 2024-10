Mulher é esfaqueada em Salvador e polícia procura suspeito; saiba mais

Delegacia da Mulher em Salvador - Foto: Divulgação | SSP

Uma mulher não identificada foi atacada com golpes de facão na manhã desta segunda-feira, 30, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dela e nem da motivação das agressões.

Em contato com o Portal MASSA!, a Polícia Civil (PC) confirmou que investiga um caso de lesão corportal através da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), mas o autor das facadas ainda é procurado. Agentes da Polícia Militar (PM) foram os primeiros a constatarem as agressões, mas não localizaram o suspeito após buscas iniciais.

Segundo a TV Bahia, o namorado da vítima é o principal suspeito do crime. Ele teria sido convidado a se retirar do aniversário da mulher na noite de domingo (29), isso por causa de supostas brigas entre o casal que estariam incomodando a família dela. A mulher, no entanto, teria optado por passar a noite na residência do companheiro.

Contudo, já na manhã seguinte, nesta última segunda-feira (30), o namorado teria atacado a mulher com os golpes de arma branca, enquanto ela se preparava para ir embora da casa dele.