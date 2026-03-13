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PROTAGONISMO FEMININO

Mulheres em Pauta: evento do Grupo A TARDE discute a força feminina na Bahia

Evento promove discussão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na Bahia e no Brasil

Redação

Por Redação

13/03/2026 - 18:23 h

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Conferência Mulheres em Pauta terá participações de um time relevante de mulheres
Conferência Mulheres em Pauta terá participações de um time relevante de mulheres -

A próxima terça-feira, 17, será marcada por um rico debate em torno dos desafios que cercam a condição feminina na Bahia e no Brasil, em um evento que chega para somar no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Sob o tema ‘Mulheres, Empoderamento e Segurança’, o Grupo A TARDE irá realizar a Conferência Mês da Mulher - Mulheres em Pauta, às 15h, no auditório do Sebrae, no bairro do Costa Azul.

Com mediação da jornalista Patrícia Abreu, o evento, exclusivo para convidados, tem o objetivo de reunir um grupo de mulheres com trajetórias inspiradoras. O formato do encontro visa debater o poder do protagonismo feminino, empreendedorismo, gestão e os caminhos trilhados por figuras que estão moldando o futuro da Bahia e inspirando outras mulheres que, unidas, contribuem para transformar a sociedade.

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A Conferência Mês da Mulher - Mulheres em Pauta terá participações de um time relevante de mulheres, formado pela secretárias estaduais Rowenna Brito (Educação) e Neusa Cadore (Políticas para Mulheres); as presidentes da Associação Bahiana de Imprensa, Suely Temporal, e da Junta Comercial da Bahia, Marise Chastinet; junto à diretora do Departamento de Proteção à Mulher da Polícia Civil baiana, delegada Juliana Fontes Barbosa.

Completam o grupo a diretora comercial e de Marketing da Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário da Bahia, Viviane Fonseca; a gerente de Educação Empreendedora do Sebrae, Janaína Neves; a gerente de Relações Institucionais da Braskem, Magnólia Borges; a coordenadora da Câmara da Mulher Empreendedora da Fecomércio-BA, Ana Alonso; e a coordenadora Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia, Márcia Tavares.

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