HOME > SALVADOR
FERIADO

Natal: confira os horários de funcionamento dos shoppings de Salvador e RMS

Feriado cai em uma quinta-feira

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/12/2025 - 20:14 h
Feriado altera horários de shoppings
Feriado altera horários de shoppings

O Natal, um dos feriados mais populares do país, está próximo, o que traz a dúvida sobre como funcionarão os principais shoppings de Salvador e da região metropolitana durante o período.

Alguns estabelecimentos terão um horário de funcionamento diferente tanto no dia 24 (quarta-feira), quanto no dia 25 (quinta-feira).

Confira como ficará o esquema desses shoppings ao longo do feriado.

O que abre e fecha em Salvador:

Salvador Shopping

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Lazer e RedeMix: funcionam das 12h às 21h
  • Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: funcionam 12h às 21h

Salvador Norte Shopping

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Lazer: funciona das 12h às 21h
  • Praça de alimentação com abertura opcional: funciona das 12h às 21h;
  • Mix Mateus: fechado

Shopping Bela Vista

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de alimentação e lazer: funcionam das 12h às 21h

Shopping Paralela

19, 20, 21/12 (sexta-feira, sábado e domingo)

Aberto das 09h às 23h

22 e 23/12 (segunda e terça-feira)

Funcionando das 9h às 00h

24/12

Aberto das 8h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação e atrações de lazer: funcionam das 12h às 21h

Shopping Barra

24/12

  • Lojas e quiosques: funcionam das 9h às 18h
  • Praça de Alimentação: funciona 9h às 18h
  • Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): funcionam a partir das 12h
  • Cinema: conforme programação no site

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação: funciona das 12h às 21h
  • Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): funcionam a partir das 12h
  • Cinema: conforme programação no site

Parque Shopping Bahia

24/12

Aberto das 10h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e Lazer: funcionam das 12h às 21h (funcionamento facultativo)

Shopping Center Lapa

24/12

Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: funcionam das 9h às 18h

25/12

Fechado

Shopping Itaigara

24/12

Aberto das 09h às 17h

25/12

Fechado

Shopping Paseo

24/12

  • Lojas e quiosques: funcionam das 09h às 17h
  • Youplay: funciona 09h às 17h
  • Restaurantes: funcionam a partir das 12h
  • Presença do Papai Noel: das 11h às 17h

25/12

  • Lojas e quiosques: Fechados
  • Youplay: Fechado
  • Restaurantes: Consultar diretamente com a operação

Shopping Piedade

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

Fechado

Boulevard Shopping Camaçari

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação e Magic Games: funcionam das 11h30 às 21h

Outlet Premium Salvador

24/12

Aberto das 9h às 17h

25/12

Fechado

