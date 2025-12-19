FERIADO
Natal: confira os horários de funcionamento dos shoppings de Salvador e RMS
Feriado cai em uma quinta-feira
Por Gustavo Nascimento
O Natal, um dos feriados mais populares do país, está próximo, o que traz a dúvida sobre como funcionarão os principais shoppings de Salvador e da região metropolitana durante o período.
Alguns estabelecimentos terão um horário de funcionamento diferente tanto no dia 24 (quarta-feira), quanto no dia 25 (quinta-feira).
Confira como ficará o esquema desses shoppings ao longo do feriado.
O que abre e fecha em Salvador:
Salvador Shopping
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Lazer e RedeMix: funcionam das 12h às 21h
- Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: funcionam 12h às 21h
Salvador Norte Shopping
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Lazer: funciona das 12h às 21h
- Praça de alimentação com abertura opcional: funciona das 12h às 21h;
- Mix Mateus: fechado
Shopping Bela Vista
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de alimentação e lazer: funcionam das 12h às 21h
Leia Também:
Shopping Paralela
19, 20, 21/12 (sexta-feira, sábado e domingo)
Aberto das 09h às 23h
22 e 23/12 (segunda e terça-feira)
Funcionando das 9h às 00h
24/12
Aberto das 8h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação e atrações de lazer: funcionam das 12h às 21h
Shopping Barra
24/12
- Lojas e quiosques: funcionam das 9h às 18h
- Praça de Alimentação: funciona 9h às 18h
- Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): funcionam a partir das 12h
- Cinema: conforme programação no site
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação: funciona das 12h às 21h
- Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): funcionam a partir das 12h
- Cinema: conforme programação no site
Parque Shopping Bahia
24/12
Aberto das 10h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e Lazer: funcionam das 12h às 21h (funcionamento facultativo)
Shopping Center Lapa
24/12
Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: funcionam das 9h às 18h
25/12
Fechado
Shopping Itaigara
24/12
Aberto das 09h às 17h
25/12
Fechado
Shopping Paseo
24/12
- Lojas e quiosques: funcionam das 09h às 17h
- Youplay: funciona 09h às 17h
- Restaurantes: funcionam a partir das 12h
- Presença do Papai Noel: das 11h às 17h
25/12
- Lojas e quiosques: Fechados
- Youplay: Fechado
- Restaurantes: Consultar diretamente com a operação
Shopping Piedade
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
Fechado
Boulevard Shopping Camaçari
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação e Magic Games: funcionam das 11h30 às 21h
Outlet Premium Salvador
24/12
Aberto das 9h às 17h
25/12
Fechado
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes