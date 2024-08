Navio-Escola “Esmeralda” abre visitação pública no domingo em Salvador

“Esmeralda” é o navio escola da Armada Chilena utilizado em missões diplomáticas e de instrução. - Foto: Divulgação

O Navio-Escola “Esmeralda”, da Armada do Chile, estará atracado no Porto de Salvador neste próximo fim de semana. No domingo, 11, a população poderá conhecer de perto o veleiro durante a visitação pública gratuita que ocorrerá das 14h às 16h30, com acesso realizado pelo Terminal Marítimo de Salvador Contermas.

Navio-Escola “Esmeralda”

O “Esmeralda” é o navio escola da Armada Chilena utilizado em missões diplomáticas e de instrução. Armado com 4 mastros, foi construído na Espanha em 1951, nos estaleiros da Sociedad Astilleros de Cárdiz S.A., e foi entregue ao governo do Chile em junho de 1954.

Serviço

Evento: visitação pública gratuita

Data: 11 de agosto de 2024 (domingo)

Horário: das 14h às 16h30

Local: Porto de Salvador (entrada pela Contermas)