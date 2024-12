“Neoenergia em Ação” chega ao IAPI com serviços gratuitos

Ação é uma parceria da empresa de energia com a Prefeitura de Salvador, SENAC e o Ministério Público - Foto: Divulgação

No próximo sábado, 23, a Neoenergia Coelba realiza a primeira edição do projeto “Neoenergia em Ação” que oferece serviços gratuitos à população. A iniciativa acontecerá na Avenida San Martin, no estacionamento da Unidade Básica de Saúde, ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil Semente do Amanhã, das 8h às 15h, no IAPI.

No local, a empresa estará com os projetos Vale Luz e Energia com Cidadania. Assim, os consumidores poderão substituir lâmpadas ineficientes por LED gratuitamente, além de trocar resíduos por descontos na fatura de energia.

Os clientes também encontrarão serviços comerciais como a troca de titularidade, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, negociação de débitos e palestras de segurança também serão oferecidos.

A ação terá um espaço kids com brincadeiras e brindes para as crianças. Um caminhão da Neoenergia Coelba do Aulas de Energia também estará no local. Nele, os pequenos poderão participar de atividades lúdicas sobre o uso consciente e seguro da energia elétrica. As ações fazem parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel.

A ação faz parte da parceria da concessionária de energia com a Prefeitura de Salvador, Serviço Social do Comércio (SENAC) e o Ministério Público. Entre os serviços que moradores terão acesso acesso estão, orientações sobre o reconhecimento de paternidade, encaminhamento para a segunda via da certidão de casamento e nascimento, Balcão de justiça, primeiro passo, serviço de intermediação de mão de obra, SPA dos pés, vacinação adulto e infantil e o CAD Único.