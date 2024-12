No dia de doar, OSID lança campanha para estimular doações

As Obras Sociais Irmã Dulce preservam e ampliam o legado da primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres - Foto: Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce

No 3 de dezembro, data que celebra a cultura da doação e da solidariedade (Dia de Doar), as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) lançam uma campanha para sensibilizar empresas a contribuir com a manutenção do trabalho social. Intitulada “Leve o amor das Obras Sociais Irmã Dulce para a sua empresa – doar 1% é multiplicar sonhos e transformar o futuro”, a campanha busca incentivar as corporações a destinar 1% do lucro líquido ou do Imposto de Renda para a instituição, que atende gratuitamente mais de 3 milhões de por ano.

A entidade abrange 23 núcleos de serviços em saúde, educação e assistência social, acolhe pacientes oncológicos, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes em risco social, entre outros grupos vulneráveis. Fagna Freitas, gestora de Captação de Recursos da OSID, destaca a relevância da campanha para ampliar as fontes de apoio. “A ideia da campanha é aumentar o número de empresas que apoiam as Obras Sociais Irmã Dulce, seja por meio de doações diretas ou através do benefício fiscal”, afirma.

Ela explica que o objetivo é atrair, pelo menos, 20 novas empresas na Bahia e ampliar a adesão em outras regiões, por meio de uma veiculação em diversos canais, como redes sociais, rádio, TV, outdoor e aeroportos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Atualmente, a principal necessidade da instituição são os novos leitos de UTI, para ampliação do número de atendimentos e reduzir a fila de espera por cirurgias de pacientes que dependem do leito. Freitas explica que a campanha visa arrecadar fundos e impulsionar os projetos de expansão da instituição: “O valor da doação direta será usado para a implantação de 30 novos leitos de UTI. Já as doações feitas por meio do benefício fiscal serão direcionadas para projetos específicos que ampliam nossos serviços”.

As Obras Sociais Irmã Dulce preservam e ampliam o legado da primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, que dedicou sua vida a “Amar e Servir” os mais necessitados. Esse espírito de solidariedade, que fundamenta a instituição, é mantido vivo através das doações, essenciais para a continuidade dos serviços gratuitos e de qualidade oferecidos.

“O trabalho realizado pela instituição tem como missão promover a dignidade humana, com base nos valores de Santa Dulce. As doações são fundamentais para manter nossa missão”, enfatiza Freitas. Além da participação das empresas, o público em geral pode contribuir de várias formas, seja com doações de produtos, trabalho voluntário ou adesão ao Programa Sócio-Protetor, que representa uma das principais fontes de financiamento da instituição. Para mais informações, é possível acessar o site doe.irmadulce.org.br ou entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Doador pelo telefone (71) 3316-8899, disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre