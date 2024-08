Nova Esperança recebe feira de saúde no sábado

Associação Amor ao Próximo recebe feira de saúde no sábado - Foto: Divulgação

A associação Monte Tabor promove no próximo sábado, 10, uma feira de saúde no bairro de Nova Esperança, em Salvador. Com serviços de saúde e educação preventiva, o evento tem a organização da Associação Amor ao Próximo e é totalmente gratuito.

Os atendimentos serão por ordem de chegada, das 8h às 12h, na sede da Creche-Escola Amor ao Próximo, que fica na Alameda da Boa Vista da Ceasa, no bairro de Nova Esperança. No local, serão realizados serviços de: medição de glicemia e pressão arterial; orientação pediátrica e nutricional; triagem psicológica; massoterapia, alongamentos e dicas ergonômicas.

Atividades recreativas para crianças, espaço de autocuidado e até sorteio de brindes para os participantes também fazem parte da programação. Para ser atendido é necessário apresentar documento de identificação com foto.

A feira proporciona uma plataforma única para servir à população, reunindo profissionais de saúde, voluntários e membros da comunidade em um mesmo local. “Criamos um ambiente propício para a conscientização, orientações básicas de saúde e fortalecimento dos laços comunitários”, ressalta a gestora da associação, Anne Hellen Almeida.