Nova frota de ônibus começa a circular de forma gratuita no CAB

A partir de segunda-feira, 2, começa a circular uma nova frota, disponibilizada pelo Governo do Estado, que entrará em operação na região do Centro Administrativo da Bahia (CAB) de forma gratuita. Os coletivos vão realizar o trajeto que integra o complexo de órgãos públicos estaduais ao sistema de transporte coletivo intermunicipal, urbano e metroviário, e vão circular de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h.

No total, serão seis ônibus, cinco deles trafegando regularmente e um extra, para situações de emergência. Cada coletivo tem 41 assentos, três a mais do que o oferecido pelos veículos que circulam até agora.

Os coletivos são equipados com ar-condicionado, wi-fi gratuito, assentos para cadeirantes e elevador de acessibilidade. Os ônibus também têm telemetria e um serviço de self TV, que permite o monitoramento em tempo real de toda atividade realizada dentro do veículo.

O modelo adquirido na nova frota permite redução de até cinco vezes no volume de emissões de óxido de nitrogênio. Além de seguir as exigências da fase 8 do Programa de Controle de Emissões Veiculares (Proconve) e do Euro 6, versão mais recente de um conjunto de normas regulamentadoras para a diminuição da emissão de poluentes de veículos movidos a diesel.

Cada um dos coletivos vai percorrer um total de 240 km ao trafegar pelas seis avenidas do CAB, em 26 pontos de transporte público já existentes no CAB, que atendem às secretarias estaduais e prédios públicos, os interligando à estação de metrô CAB e Pituaçu. A previsão é de que os ônibus passem a cada seis minutos nas paradas. A volta completa contabiliza 30 minutos

O circuito tem dois roteiros diferentes. O primeiro tem saída no prédio do antigo Colégio Estadual Bolívar Santana, ao lado da Estação CAB do Metrô, em direção à sede da Embasa, nas proximidades da Estação Pituaçu do Metrô. O segundo roteiro segue o caminho contrário. Nos feriados, um ônibus é colocado à disposição da população.