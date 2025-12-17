Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR - BUENOS AIRES

Nova rota internacional promete Verão recorde e R$ 24 bilhões em receita

Voo direto tem duração de cerca de quatro horas e frequência de três vezes por semana

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

17/12/2025 - 11:39 h | Atualizada em 17/12/2025 - 11:50
Chegada da empresa é celebrada por líderes do turismo e do governo
Chegada da empresa é celebrada por líderes do turismo e do governo

O Salvador Bahia Airport, administrado pela VINCI Airports, iniciou nesta quarta-feira, 17, a operação inédita da Flybondi, a primeira companhia aérea argentina de modelo ultra low cost (ultra econômico)a estabelecer um voo direto e regular para Buenos Aires, na Argentina.

Guichê da companhia Flybondi, no Salvador Bahia Airport
Guichê da companhia Flybondi, no Salvador Bahia Airport | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A chegada da empresa é celebrada por líderes do turismo e do governo, que veem na nova rota o principal motor para um verão de recordes históricos e grande impacto econômico na capital baiana.

Julio Ribas, CEO da VINCI Airports no Brasil
Julio Ribas, CEO da VINCI Airports no Brasil | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O CEO da VINCI Airports no Brasil, Julio Ribas, destacou que a Argentina já se consolidou como a principal origem de visitantes para a Bahia e a Flybondi chega para potencializar esse fluxo, justamente no pico da alta temporada.

"O destino Argentina, ou se preferir a origem Argentina para vir para a Bahia, é a nossa conexão de maior volume de passageiros. E a Flybondi vem construir mais um elemento para aumentar esse fluxo", afirmou Ribas em entrevista ao PORTAL A TARDE.

A nova operação resulta em um aumento significativo na oferta de assentos internacionais, com mais 17 mil assentos operados pela Flybondi, totalizando 47 mil assentos.

Segundo Ribas, o modelo de custo ultrabaixo é o grande diferencial, visando ampliar o público viajante. "A Flybondi com uma ultra low cost oferece também oportunidades a diferentes poderes aquisitivos, democratizando mais o acesso ao transporte aéreo", pontuou Ribas.

O voo direto tem duração de cerca de quatro horas e frequência de três vezes por semana. O preço estimado de ida e volta, com tarifa dinâmica, está na faixa de R$1.700 a R$1.900.

Setur-BA projeta Verão histórico

Giulliana Brito, chefe de gabinete da Secretaria de Turismo (Setur-BA)
Giulliana Brito, chefe de gabinete da Secretaria de Turismo (Setur-BA) | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A chefe de gabinete da Secretaria de Turismo (Setur-BA), Giulliana Brito, celebrou a chegada da companhia, classificando-a como um "marco histórico e significativo para a conectividade aérea".

"Oportuniza a diversificação da malha aérea com essa nova rota e também o incremento dos turistas argentinos para o nosso estado, que é o principal polo emissor de turistas para o Brasil e para a Bahia", disse Brito.

A Setur-BA projeta que o fluxo total de turistas para a alta temporada ultrapasse os 10 milhões de visitantes, gerando uma receita prevista de impacto de R$ 24,6 bilhões.

"Isso é fruto de um trabalho que vem sendo realizado pelo governo do estado, na captação de voos e também na promoção do destino," afirmou a chefe de gabinete.

"Não temos a menor dúvida que será mais uma vez um verão histórico para o nosso estado, com muitos ganhos, com muita alegria e nós estamos prontos para receber os turistas e os argentinos através dessa nova rota”, completa Giulliana.

x