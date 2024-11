Novembro Azul inicia com ações em toda a Bahia

Ação de prevenção à saúde do homem durante o novembro azul (ilustração) - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Para reforçar a prevenção e diagnóstico precoce de doenças como câncer de próstata e diabetes foi lançada nessa sexta-feira (1) a Campanha Novembro Azul, com ações previstas para a saúde do homem em todo estado durante o mês.

Entre as doenças de maior incidência entre os homens, as neoplasias, como o câncer de próstata, estão entre as principais causas de internamento e óbito. Na Bahia, de 2015 até agosto de 2024 foram registradas 26.918 internações e 13.550 óbitos em virtude desta doença.

Salvador e Feira de Santana têm o maior número de casos, somando 2.397 óbitos na capital e 489 mortes por câncer de próstata em Feira durante o período. Os dados são da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab)/Suvisa/Divep/Coass do Sistema de Informação Hospitalar do SUS (Sinsus).

Para ampliar a conscientização entre este público, as atividades estão programadas ao longo do mês de novembro, nas unidades de saúde tanto na capital quanto no interior, através de palestras, rodas de conversa, consultas especializadas e exames.

Secretária de Saúde, Roberta Santana pontuou que a preocupação dos homens com a saúde deve ser constante e vai além do consultório. Para ela, é necessário “romper com estigmas e fortalecer a busca por autocuidado e prevenção”.

Também destacou que é compromisso do estado “aproximar os homens dos serviços de saúde e garantir que tenham acesso a um atendimento integral e de qualidade”. A partir da próxima semana a Sesab vai anunciar a programação dos atendimentos especiais, notadamente de consultas com urologistas e exames de PSA (Antígeno Prostático Específico), com atendimentos 100% agendados.

Em Salvador a previsão é que os serviços serão disponibilizados no Ambulatório do Hospital Geral Roberto Santos e no Centro Estadual de Oncologia (Cican). Para homens transexuais e pessoas não-binárias, as consultas de ginecologia e mastologia serão direcionados ao Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos.

No interior do estado, conforme a Sesab, as unidades de saúde estarão mobilizadas com atividades educativas e consultas especializadas, com grande movimento previsto para as policlínicas regionais. Através de parceiros, a secretaria visa ampliar o alcance da campanha para além das unidades de saúde, incentivando os cuidados preventivos da população masculina.

As ações do Novembro Azul estão programadas ainda para o Hospital Geral do Estado, Hospital Especializado Mário Leal e Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap), em Salvador.

Também acontecerão no Hospital Geral de Camaçari; no Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas; no Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas; no Hospital Geral do Oeste, em Barreiras; e no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, em Itaberaba.