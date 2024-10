'O Poder da Voz': Dina Rachid oferece curso para melhorar comunicação

Sob a condução de Dina Rachid,você vai aprender as técnicas mais eficazes e práticas para usar sua voz - Foto: Divulgação

Se você deseja se destacar ao falar em público, conquistar mais confiança e deixar sua marca em qualquer ambiente, o curso "O Poder da Voz" é a sua oportunidade! Sob a condução de Dina Rachid, uma profissional com 40 anos de carreira em rádio e televisão, você vai aprender as técnicas mais eficazes e práticas para usar sua voz com maestria. O evento acontecerá no dia 26 de outubro, sábado, das 8h às 17h30, no Hotel Mercure Pituba, Salvador.

Durante a imersão, você vai aprender como se comunicar com confiança e clareza, transformando o nervosismo em energia positiva, além de organizar suas ideias de forma clara e persuasiva. Serão apresentadas técnicas práticas de uso vocal, como controlar o tom, o ritmo e a entonação para cativar e envolver seu público, seja em apresentações profissionais ou conversas do dia a dia. Você também fará exercícios exclusivos de respiração e dicção, treinando sua voz para projetar segurança e naturalidade, elevando seu poder de convencimento. Além disso, o Poder Da Voz focará no desenvolvimento do carisma e da presença de palco, mostrando como usar a linguagem corporal, postura e gestos para complementar sua mensagem.

E para enriquecer ainda mais a experiência, será oferecido um “mini banquete” das 13h às 14h, preparado pela criativa chef Daniele Matos. "Dina me convidou para essa imersão e eu não pude recusar um convite tão especial," diz Daniele. "Estou preparando algo que vai ativar todos os sentidos, além da voz." Esse momento excepcional vai garantir que os participantes se sintam energizados e inspirados para continuar a jornada de aprendizado.

As inscrições são exclusivas via WhatsApp, pelo número 71 98163-1556. Não perca essa chance de transformar sua voz na ferramenta mais poderosa que você tem! Mais informações podem ser obtidas através das redes sociais @dinarachid.