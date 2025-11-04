O que a integridade da informação e a TV 3.0 têm a ver com a sua vida?

Presidenta da ACB, Isabela Suarez - Foto: Divulgação

Vozes que Conectam. É o nome do evento que será realizado, dia 4 de dezembro, das 8:30 às 12:00, no salão nobre da Associação Comercial da Bahia.

"Nós temos a expectativa de que a iniciativa se consolide como um dos principais eventos de comunicação na Bahia e no âmbito nacional", avalia a presidente da ACB, Isabela Suarez, destacando que a entidade tem desempenhado um papel fundamental na representação e fortalecimento do setor produtivo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela ressaltou a importância do setor da comunicação como indispensável para o desenvolvimento econômico e sustentável de qualquer Estado. Nomes de destaque do mercado estarão debatendo temas como a integridade da informação e a TV 3.0 e os impactos na vida das pessoas.

Serão dois painéis com presenças confirmadas de:

Mario Kertész, Fernando Barros, Flavio Lara Resende, Renato Salles, Wendel Palhares, Renata Vidal, Marcos di Flora e Robinson Galeano.

Os mediadores serão o diretor-presidente da Rede Bahia, Marcos Machado e o superintendente da Rede Record e vice-presidente da Abratel, André Dias. Comemorando 30 anos de atuação no mercado, a AC Comunicação é a apoiadora do evento. Confira a programação: