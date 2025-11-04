Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

O que a integridade da informação e a TV 3.0 têm a ver com a sua vida?

Confira no evento Vozes que Conectam, dia 4/12 na ACB, em Salvador

Redação

Por Redação

04/11/2025 - 20:42 h
Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Presidenta da ACB, Isabela Suarez -

Vozes que Conectam. É o nome do evento que será realizado, dia 4 de dezembro, das 8:30 às 12:00, no salão nobre da Associação Comercial da Bahia.

"Nós temos a expectativa de que a iniciativa se consolide como um dos principais eventos de comunicação na Bahia e no âmbito nacional", avalia a presidente da ACB, Isabela Suarez, destacando que a entidade tem desempenhado um papel fundamental na representação e fortalecimento do setor produtivo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ela ressaltou a importância do setor da comunicação como indispensável para o desenvolvimento econômico e sustentável de qualquer Estado. Nomes de destaque do mercado estarão debatendo temas como a integridade da informação e a TV 3.0 e os impactos na vida das pessoas.

Serão dois painéis com presenças confirmadas de:

Mario Kertész, Fernando Barros, Flavio Lara Resende, Renato Salles, Wendel Palhares, Renata Vidal, Marcos di Flora e Robinson Galeano.

Os mediadores serão o diretor-presidente da Rede Bahia, Marcos Machado e o superintendente da Rede Record e vice-presidente da Abratel, André Dias. Comemorando 30 anos de atuação no mercado, a AC Comunicação é a apoiadora do evento. Confira a programação:

Imagem ilustrativa da imagem O que a integridade da informação e a TV 3.0 têm a ver com a sua vida?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ACB Associação Comercial da Bahia Desenvolvimento Econômico sustentabilidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Play

Carro desgovernado invade colégio e atropela soldado em Salvador

Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Play

VÍDEO: Homem é flagrado furtando ventilador de funerária em Salvador

Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

x