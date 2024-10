Obras alteram transporte no Uruguai na próxima segunda

O motivo da mudança é devido a obras de macrodrenagem - Foto: Divulgação | Semob

Os intinerários das linhas linhas 0720 - Vale das Pedrinhas - Vila Rui Barbosa e 0214 - Massaranduba - Estação BRT será temporariamente modificado, a partir da próxima segunda-feira, 21. As intervenções vão acontecer nas ruas Machado Monteiro e Araújo Bulcão, localizadas no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa.

O motivo da mudança é devido a obras de macrodrenagem, além disso, tem previsão inicial de duração de 120 dias (4 meses), podendo ser prorrogados de acordo com as necessidades das obras.



De acordo com a Semob, a linha 0214 – Massaranduba x Estação Hiper BRT fará seu itinerário de ida pelo Caminho de Areia, Praça Irmã Dulce, R. Frederico Lisboa, Av. Fernandes da Cunha, R. Padre Antônio de Sá, R. Fernandes Vieira, Largo dos Mares e R. do Uruguai, voltando pela R. Comendador Bastos, Av. Fernandes da Cunha e Caminho de Areia. Já a linha filha, 0214-01, fará a viagem de volta expressa.

A linha 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa fará seu caminho de ida pelo Caminho de Areia, R. Duarte da Costa, R. Antônio Oliveira Lopes, R. Resende Costa, Caminho de Areia, Praça Irmã Dulce, R. Frederico Lisboa, Av. Fernandes da Cunha, R. Padre Antônio de Sá, R. Fernandes Vieira, Largo dos Mares e R. do Uruguai, sem alteração na viagem de volta, enquanto a linha filha, 0720-01, iniciará sua viagem de volta na Rua do Uruguai.

Equipes da Semob e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários sobre as alterações.