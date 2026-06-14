Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

TRANSTORNOS

Obras de drenagem interditam trecho de rua na Cidade Baixa

Via vai ser interditada na altura da Praça Irmã Dulce

Rodrigo Tardio
Por
Serviços vão ser executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder)
Serviços vão ser executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) - Foto: Ascom | Transalvador

A partir desta segunda-feira, 15, o tráfego de veículos na Rua Barão de Cotegipe, na Cidade Baixa, em Salvador, vai sofrer alterações.

A via vai ser interditada na altura da Praça Irmã Dulce, logo após o Hospital da Mulher, para a realização de uma obra de infraestrutura.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a intervenção é necessária para implantar a ligação da rede de drenagem da Rua Fernando Alves à Praça Irmã Dulce.

Os serviços vão ser executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Leia Também:

CRESCIMENTO

Como Luís Eduardo Magalhães virou a "capital do agro" no Brasil
Como Luís Eduardo Magalhães virou a "capital do agro" no Brasil imagem

IRREGULARIDADES

Contrato de R$ 5 milhões em Uauá entra na mira do TCM
Contrato de R$ 5 milhões em Uauá entra na mira do TCM imagem

PORTAL MUNICÍPIOS

Cerveja impulsiona crescimento econômico de Alagoinhas
Cerveja impulsiona crescimento econômico de Alagoinhas imagem

Para não prejudicar a mobilidade da população durante o período de São João, a Transalvador informou que a interdição vai ocorrer em duas etapas.

A primeira fase começa no dia 15 e segue até o dia 18 de junho, quando o trânsito vai ser temporariamente liberado para os festejos.

A segunda fase e retomada dos serviços acontecem no dia 25 de junho, com bloqueio estendido até o dia 1º de julho, previsão para a finalização dos trabalhos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

interdição Rua Barão de Cotegipe Mobilidade Urbana obras infraestrutura Bahia Trânsito Salvador

Relacionadas

Mais lidas