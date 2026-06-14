Obras de drenagem interditam trecho de rua na Cidade Baixa

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A partir desta segunda-feira, 15, o tráfego de veículos na Rua Barão de Cotegipe, na Cidade Baixa, em Salvador, vai sofrer alterações.

A via vai ser interditada na altura da Praça Irmã Dulce, logo após o Hospital da Mulher, para a realização de uma obra de infraestrutura.

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De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a intervenção é necessária para implantar a ligação da rede de drenagem da Rua Fernando Alves à Praça Irmã Dulce.

Os serviços vão ser executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Para não prejudicar a mobilidade da população durante o período de São João, a Transalvador informou que a interdição vai ocorrer em duas etapas.

A primeira fase começa no dia 15 e segue até o dia 18 de junho, quando o trânsito vai ser temporariamente liberado para os festejos.

A segunda fase e retomada dos serviços acontecem no dia 25 de junho, com bloqueio estendido até o dia 1º de julho, previsão para a finalização dos trabalhos.