Olodum no Metrô de Salvador? Vídeo de passageiros viraliza; assista

Imagens viralizaram nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Viralizou nas redes sociais um vídeo mostrando um grupo de passageiros no metrô de Salvador cantando a música "Vem meu amor", do Olodum. Além de usarem o gogó, a turma também mostrou molejo para dançar e ritmo ao batucar na parede do vagão.



"Salvador, Bahia, Brasil", legendou o internauta Danzinho no X, antigo Twitter, ao publicar as imagens, sem especificar a data em que filmagem ocorreu.

Nos comentários, outros usuários das redes sociais se animaram com o vídeo. "Que vibe massa", disse Leonardo leite. "High School Musical live action", descreveu outro.

Não foram apenas elogios, no entanto. Outros comentários apontaram um possível incômodo de eventuais passageiros não tão entusiastas da cantoria. "Imagine pegar o metrô de manhã cedo e ter que trabalhar escutando isso", pontuou André.

Assista: