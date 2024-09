'Omodé Ayo' : Terreiro realiza campanha de arrecadação de brinquedos

A campanha promove a arrecadação de brinquedos para distribuição no Dia das Crianças - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com o objetivo de trazer alegria e sorrisos para crianças carentes e da comunidade do bairro Sete de Abril, em Salvador, o terreiro Ile Àṣẹ Ibà Oladeji Ijiomi realiza a campanha ỌMỌDÉ AYỌ - na tradução do Iorubá para o português significa “criança feliz”.

A campanha promove a arrecadação de brinquedos novos e usados em bom estado para distribuir à criançada no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro.

“Essa campanha surgiu do desejo de trazer alegria e sorriso para as crianças da nossa comunidade. Surgiu durante as ações de distribuição de sopas nas ruas de Salvador que fazemos rotineiramente. Percebemos uma grande quantidade de crianças em situação de rua e então surgiu o desejo de trazer sorrisos, de levar felicidade para essas crianças também. Não só aquelas em situação de rua, mas também da região, da comunidade, do entorno do terreiro”, disse ao Portal A TARDE, Pedro Mendes, babalorixá e dirigente do terreiro.

De acordo com o babalorixá, a campanha já está ativa e segue até o dia 10 de outubro, onde será encerrada para organização e higienização dos brinquedos para distribuição.

“Estamos arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado para serem distribuídos no dia 12 de outubro. A campanha já iniciou, mas está indo um pouco devagar por conta das eleições, onde está o foco de todo mundo”, conta.

Como você pode participar:

- Doe Brinquedos: Traga brinquedos novos ou usados em bom estado para os pontos de coleta que serão divulgados em breve.

- Divulgue: Compartilhe esta campanha com amigos, familiares e nas redes sociais para que mais pessoas possam contribuir.

- Voluntarie-se: Participe da organização e distribuição dos brinquedos no dia do evento.

“Para as pessoas que são de fora de Salvador e desejam também contribuir, nós estamos disponibilizando um Pix onde o valor arrecadado será todo revertido em brinquedos também para essas crianças”, destaca Pedro Mendes.