Onde assistir jogo do Brasil em Salvador: 7 locais com telão e música

Siga o A TARDE no Google

Salvador está pronta para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, neste sábado, 13. Se você ainda não decidiu onde assistir ao jogo do Brasil, o Portal A TARDE listou 7 locais na capital baiana que oferecem opções que vão de megaestruturas de shows até eventos gratuitos no Pelourinho.

Abaixo, detalhamos o que esperar de cada ponto de transmissão, incluindo valores e atrações confirmadas para garantir a sua torcida.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

1. Arena Nº 1 (praça Maria Felipa)

Arena Nº 1 (praça Maria Felipa) - Foto: Divulgação Ambev

Localizada no Comércio, é a opção oficial da prefeitura. Possui um formato misto: área pública gratuita e setor backstage com serviços exclusivos.

Atrações : Xanddy Harmonia, Olodum e DJ Kelner.

: Xanddy Harmonia, Olodum e DJ Kelner. Valor : acesso gratuito (mediante doação de 1kg de alimento) ou ingressos para área Backstage (R$ 320 - R$ 640).

2. Ginga Salvador (Shopping da Bahia)

Ginga Salvador (Shopping da Bahia) - Foto: Divulgação

Ideal para quem não quer perder um lance sequer. Com um telão LED 360º, o espaço garante visibilidade total mesmo com grande público.

Atrações : Gabriel do Borel, Uel e Péricles Mota.

: Gabriel do Borel, Uel e Péricles Mota. Valor : a partir de R$ 110, via Sympla.

3. Arena Brasil (Centro de Convenções)

Arena Brasil (Centro de Convenções) - Foto: Reprodução Instagram

É a escolha para quem busca uma experiência de festival. O espaço oferece infraestrutura de ponta e shows de grandes nomes do axé.

Atrações : Timbalada e Filhos de Jorge.

: Timbalada e Filhos de Jorge. Valor : ingressos de R$ 170 a R$ 340, disponíveis na plataforma Sympla.

4. Largo da Tieta (Pelourinho)

Largo da Tieta (Pelourinho) - Foto: Divulgação

Para quem busca a mistura de Copa com as festas juninas. É um ambiente animado e que preserva a identidade cultural soteropolitana.

Atrações : arraiá da Tieta com shows de Gerônimo e Del Feliz.

: arraiá da Tieta com shows de Gerônimo e Del Feliz. Valor : entrada gratuita, com cobrança apenas pelo consumo no local.

5. Torcida Brasil Olodum (Largo do Pelourinho)

Torcida Brasil Olodum (Largo do Pelourinho) - Foto: Divulgação

Um dos pontos mais tradicionais e icônicos de Salvador. É o lugar certo para quem quer vibrar com a percussão e a energia contagiante do Olodum.

Atrações : show exclusivo da banda Olodum.

: show exclusivo da banda Olodum. Valor : entrada gratuita.

6. Palacete Tirachapéu (Centro Histórico)

Palacete Tirachapéu (Centro Histórico) - Foto: Divulgação

Se a sua prioridade é conforto, gastronomia e um ambiente mais exclusivo, os restaurantes do Palacete (Casarìa, Preta Tirachapéu e outros) são os locais recomendados.

Atrações : ambiente temático e experiência gastronômica.

: ambiente temático e experiência gastronômica. Valor : acesso livre aos restaurantes, sendo cobrado apenas o consumo individual.

7. Velho Espanha (Barris)

Velho Espanha (Barris) - Foto: Divulgação

O "boteco" preferido dos soteropolitanos. Com clima descontraído, o bar promove a festa "Lá Vem o Brasil", unindo futebol, cerveja gelada e música boa.