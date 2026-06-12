Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

GUIA COMPLETO

Onde assistir jogo do Brasil em Salvador: 7 locais com telão e música

Descubra os melhores locais na capital baiana para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira

Jair Mendonça Jr
Por
Arena Nº 1 (praça Maria Felipa)
Arena Nº 1 (praça Maria Felipa) - Foto: Divulgação Ambev

Salvador está pronta para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, neste sábado, 13. Se você ainda não decidiu onde assistir ao jogo do Brasil, o Portal A TARDE listou 7 locais na capital baiana que oferecem opções que vão de megaestruturas de shows até eventos gratuitos no Pelourinho.

Abaixo, detalhamos o que esperar de cada ponto de transmissão, incluindo valores e atrações confirmadas para garantir a sua torcida.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

1. Arena Nº 1 (praça Maria Felipa)

Arena Nº 1 (praça Maria Felipa)
Arena Nº 1 (praça Maria Felipa) - Foto: Divulgação Ambev

Localizada no Comércio, é a opção oficial da prefeitura. Possui um formato misto: área pública gratuita e setor backstage com serviços exclusivos.

  • Atrações: Xanddy Harmonia, Olodum e DJ Kelner.
  • Valor: acesso gratuito (mediante doação de 1kg de alimento) ou ingressos para área Backstage (R$ 320 - R$ 640).

2. Ginga Salvador (Shopping da Bahia)

Ginga Salvador (Shopping da Bahia)
Ginga Salvador (Shopping da Bahia) - Foto: Divulgação

Ideal para quem não quer perder um lance sequer. Com um telão LED 360º, o espaço garante visibilidade total mesmo com grande público.

  • Atrações: Gabriel do Borel, Uel e Péricles Mota.
  • Valor: a partir de R$ 110, via Sympla.

3. Arena Brasil (Centro de Convenções)

Arena Brasil (Centro de Convenções)
Arena Brasil (Centro de Convenções) - Foto: Reprodução Instagram

É a escolha para quem busca uma experiência de festival. O espaço oferece infraestrutura de ponta e shows de grandes nomes do axé.

  • Atrações: Timbalada e Filhos de Jorge.
  • Valor: ingressos de R$ 170 a R$ 340, disponíveis na plataforma Sympla.

4. Largo da Tieta (Pelourinho)

Largo da Tieta (Pelourinho)
Largo da Tieta (Pelourinho) - Foto: Divulgação

Para quem busca a mistura de Copa com as festas juninas. É um ambiente animado e que preserva a identidade cultural soteropolitana.

  • Atrações: arraiá da Tieta com shows de Gerônimo e Del Feliz.
  • Valor: entrada gratuita, com cobrança apenas pelo consumo no local.

5. Torcida Brasil Olodum (Largo do Pelourinho)

Torcida Brasil Olodum (Largo do Pelourinho)
Torcida Brasil Olodum (Largo do Pelourinho) - Foto: Divulgação

Um dos pontos mais tradicionais e icônicos de Salvador. É o lugar certo para quem quer vibrar com a percussão e a energia contagiante do Olodum.

  • Atrações: show exclusivo da banda Olodum.
  • Valor: entrada gratuita.

6. Palacete Tirachapéu (Centro Histórico)

Palacete Tirachapéu (Centro Histórico)
Palacete Tirachapéu (Centro Histórico) - Foto: Divulgação

Se a sua prioridade é conforto, gastronomia e um ambiente mais exclusivo, os restaurantes do Palacete (Casarìa, Preta Tirachapéu e outros) são os locais recomendados.

  • Atrações: ambiente temático e experiência gastronômica.
  • Valor: acesso livre aos restaurantes, sendo cobrado apenas o consumo individual.

7. Velho Espanha (Barris)

Velho Espanha (Barris)
Velho Espanha (Barris) - Foto: Divulgação

O "boteco" preferido dos soteropolitanos. Com clima descontraído, o bar promove a festa "Lá Vem o Brasil", unindo futebol, cerveja gelada e música boa.

  • Atrações: apresentação da banda Suinga.
  • Valor: entrada gratuita, com cobrança pelo consumo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo jogos do brasil transmissão ao vivo

Relacionadas

Mais lidas