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Onde assistir jogo do Brasil em Salvador: 7 locais com telão e música
Descubra os melhores locais na capital baiana para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira
Salvador está pronta para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, neste sábado, 13. Se você ainda não decidiu onde assistir ao jogo do Brasil, o Portal A TARDE listou 7 locais na capital baiana que oferecem opções que vão de megaestruturas de shows até eventos gratuitos no Pelourinho.
Abaixo, detalhamos o que esperar de cada ponto de transmissão, incluindo valores e atrações confirmadas para garantir a sua torcida.
1. Arena Nº 1 (praça Maria Felipa)
Localizada no Comércio, é a opção oficial da prefeitura. Possui um formato misto: área pública gratuita e setor backstage com serviços exclusivos.
- Atrações: Xanddy Harmonia, Olodum e DJ Kelner.
- Valor: acesso gratuito (mediante doação de 1kg de alimento) ou ingressos para área Backstage (R$ 320 - R$ 640).
2. Ginga Salvador (Shopping da Bahia)
Ideal para quem não quer perder um lance sequer. Com um telão LED 360º, o espaço garante visibilidade total mesmo com grande público.
- Atrações: Gabriel do Borel, Uel e Péricles Mota.
- Valor: a partir de R$ 110, via Sympla.
3. Arena Brasil (Centro de Convenções)
É a escolha para quem busca uma experiência de festival. O espaço oferece infraestrutura de ponta e shows de grandes nomes do axé.
- Atrações: Timbalada e Filhos de Jorge.
- Valor: ingressos de R$ 170 a R$ 340, disponíveis na plataforma Sympla.
4. Largo da Tieta (Pelourinho)
Para quem busca a mistura de Copa com as festas juninas. É um ambiente animado e que preserva a identidade cultural soteropolitana.
- Atrações: arraiá da Tieta com shows de Gerônimo e Del Feliz.
- Valor: entrada gratuita, com cobrança apenas pelo consumo no local.
5. Torcida Brasil Olodum (Largo do Pelourinho)
Um dos pontos mais tradicionais e icônicos de Salvador. É o lugar certo para quem quer vibrar com a percussão e a energia contagiante do Olodum.
- Atrações: show exclusivo da banda Olodum.
- Valor: entrada gratuita.
6. Palacete Tirachapéu (Centro Histórico)
Se a sua prioridade é conforto, gastronomia e um ambiente mais exclusivo, os restaurantes do Palacete (Casarìa, Preta Tirachapéu e outros) são os locais recomendados.
- Atrações: ambiente temático e experiência gastronômica.
- Valor: acesso livre aos restaurantes, sendo cobrado apenas o consumo individual.
7. Velho Espanha (Barris)
O "boteco" preferido dos soteropolitanos. Com clima descontraído, o bar promove a festa "Lá Vem o Brasil", unindo futebol, cerveja gelada e música boa.
- Atrações: apresentação da banda Suinga.
- Valor: entrada gratuita, com cobrança pelo consumo.