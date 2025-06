Onde cantar em Salvador: 6 karaokês para se divertir à noite

Karaokê é um ótimo programa para grupo de amigos - Foto: Reprodução | Freepik

Karaokê é aquele programa que nunca sai de moda — mas, nos últimos anos, ganhou ainda mais força em Salvador. De bares tradicionais a espaços temáticos, a cidade oferece cada vez mais opções para quem quer soltar a voz, rir com os amigos e viver momentos descontraídos.

Confira seis karaokês em Salvador que valem a visita:

1. Karaokê da Lapa

Um dos pontos mais tradicionais para quem ama microfone aberto, o Karaokê da Lapa é conhecido de quem passa diariamente pela movimentada Avenida Sete de Setembro. Com funcionamento a partir da quarta-feira, é o destino ideal para happy hours animados e encontros de fim de expediente.

Valor: entre R$ 3 e R$ 4 por música

Local: Av. Joana Angélica, 35, Nazaré

Horário do karaokê: quarta a sábado, a partir das 18h

2. Utau Karaokê

Inspirado nos karaokês do Japão, o Utau é uma opção mais reservada, com duas salas privativas que transportam os clientes direto para o outro lado do mundo. A sala Tokyo tem luzes em LED roxo, decoração otaku e prateleiras com mangás. Já a sala Okinawa é mais aberta, com plantas e tons azulados, ideal para quem curte um clima tropical. Além disso, o espaço oferece petiscos e bebidas no cardápio.

Valor: a partir de R$ 110 por uma hora

Local: Rua João Gomes, 43, Rio Vermelho

Horário do karaokê: terça a quinta, das 16h às 23h; sexta a domingo, das 14h às 2h

3. Bar Lagoa dos Frades

Com ambiente interno e externo, o Lagoa dos Frades é perfeito para quem quer cantar para um público ou relaxar na área verde enquanto assiste às performances. O telão da área interna dá um clima de show e o ambiente é acolhedor para grupos de amigos.

Valor: R$ 4,00 por pessoa (sempre tem promoções de 50%)

Local: Travessa Arnaldo Lopes da Silva, 940, Stiep

Horário do karaokê: quarta a domingo, das 16h às 22h

4. Sapaokê

O Sapaokê é um espaço de celebração e acolhimento exclusivo para mulheres lésbicas e bissexuais. O evento acontece uma vez por mês no bar A Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo, com muita música e liberdade para mulheres se sentirem em casa.

Valor: R$ 15 por pessoa

Local: Bar A Marujada – Rua do Passo, 37, Santo Antônio Além do Carmo

Horário do karaokê: uma vez por mês, a partir das 19h

5. Cien Fuegos

Com duas unidades em Salvador, o restaurante Cien Fuegos é conhecido pelo rodízio mexicano e pela decoração vibrante. No Rio Vermelho, o karaokê funciona de terça a quinta-feira, proporcionando uma experiência divertida em um dos bairros mais boêmios da cidade. É uma ótima pedida para reunir os amigos e registrar tudo nos cantinhos instagramáveis da casa.

Valor: R$ 10 por pessoa

Local: Rua Alexandre de Gusmão, 60, Rio Vermelho

Horário do karaokê: terça a quinta, a partir das 18h

6. Kion Korean Cuisine

Localizado na Pituba, o Kion Korean Cuisine é o único restaurante de culinária coreana em Salvador. O diferencial? O karaokê é liberado sem custo adicional às segundas, terças e quartas. É só pedir o microfone e cantar à vontade durante o horário de funcionamento.