Ônibus deixam de circular novamente em bairro de Salvador

- Foto: Foto: Ilustrativa/Olga Leiria/Ag. A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que o serviço de transporte no bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador, está suspenso desde as primeiras horas deste sábado, 19. Segundo a pasta, a medida se deu após registro de operação policial na localidade.

Com a interrupção do atendimento, os ônibus que circulam na localidade deixaram de seguir até o final de linha. Os coletivos passaram a operar até a entrada do bairro pela Avenida Cardeal Dom Avelar Brandão Villela e, deste ponto, seguem seus itinerários de origem.

O serviço de transporte havia sido suspenso na localidade desde a noite de quinta-feira, 17, após registros de tiroteios, e retornou no dia seguinte, antes de ser suspenso novamente.



O Portal A TARDE entrou em contato com as policiais Civil e Militar e aguarda resposta.

Serviço retomado em Cajazeiras

Já em Cajazeiras 11, foi autorizada a retomada do atendimento por volta das 10h deste sábado, 19. A localidade teve a operação de transporte interrompida na noite de sexta-feira, 18, após registro de operação policial.

Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos coletivos. O atendimento em Jardim Santo Inácio será retomado tão logo as condições de segurança permitam.