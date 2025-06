Operação da Polícia Civil desarticula desmanche de veículos no Lobato

Policiais civis flagraram desmanche de veículo roubado há quase um mês - Foto: Reprodução | Ascom PCBA

Policiais civis flagraram o desmanche de um veículo dentro do galpão de uma loja de autopeças, no bairro do Lobato, em Salvador, e efetuaram uma prisão em flagrante. A ação é resultado de atividades investigativas de crimes de receptação.

O desmanche funcionava dentro do galpão de uma loja de autopeças e o veículo encontrado pelos policiais possuía restrição de roubo. A prisão compõe as ações da Operação Suburbana Blindada, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

O objetivo é reprimir os crimes de furto, roubo, receptação, adulteração de sinais identificadores, desmanche e comercialização ilícita de veículos na capital baiana e Região Metropolitana.

Perícias realizadas nos sinais identificadores do veículo Hyundai, modelo iX35, cor branca, constataram que trata-se de um carro roubado no dia 11 de maio deste ano, no bairro do Canela, em Salvador.

O suspeito foi atuado em flagrante e segue preso à disposição da Justiça. As investigações continuam, com a finalidade de identificar e prender outros possíveis envolvidos na prática criminosa.