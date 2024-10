Outubro Rosa: studio de dança promove aulão beneficente em Salvador

Dança será no domingo - Foto: Reprodução

Para marcar o mês de conscientização contra o câncer de mama, o Liz Facó Studio promove um aulão beneficente de dança, neste domingo, 20, a partir das 10h. O objetivo é chamar a atenção para a necessidade de rastreio dessa doença que acomete milhares de pessoas por ano no Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), este tipo de câncer atinge 52,2 a cada 100 mil mulheres na região Nordeste.

A atividade física, recomendada pelos médicos, é uma grande aliada no tratamento do câncer e de outras doenças, inclusive mentais. E a dança, além de servir como um exercício, é momento de autocuidado e socialização. Muitas alunas, inclusive, relatam que procuraram a zumba durante o tratamento ou no período de recuperação e nunca mais pararam. Por ser uma prática prazerosa, libera importantes hormônios que promovem sensação de bem-estar.

O aulão, que marca a reabertura do Studio, será aberto ao público, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituição de tratamento de câncer em Salvador. Para participar, é preciso se inscrever pelo whatsapp 71 99699-5678, pois as vagas são limitadas. A sugestão é que todos usem roupas na cor rosa.

Serviço:

Aulão beneficente de dança

Data: 20 de Outubro

Horário: 10h

Local: Praça Jair Leite, Stiep

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Inscrições pelo whatsapp: 71 99969-5678