Ouvidoria de Salvador evolui em agilidade nos últimos 4 anos

A Ouvidoria Geral do Município mostrou significativa evolução nos últimos 4 anos, de acordo com balanço apresentado. O múmero de chamadas atendidas na central 156 foi de 3.100.492. Já o número de registros no Fala Salvador atingiu 3.865.387, o que mostra um percentual de retorno ao cidadão de 97,10%.

O papel da Ouvidoria é a interlocução entre a população e a gestão municipal, bem como a atuação na fiscalização, encaminhamento e acompanhamento das demandas dos cidadãos aos órgãos competentes.

O Ouvidor Geral do Município, Jean Sacramento, que já exerceu os cargos de sub-prefeito, em duas Prefeituras-Bairro, também foi Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, no período de pandemia. Jean assumiu a Ouvidoria Geral desde o primeiro dia da gestão do prefeito Bruno Reis.

“Em cumprimento à determinação do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos, para aprimorar o atendimento e tornar os serviços municipais mais eficientes, a Ouvidoria realizou uma série de avaliações, e com base nessas análises, recomendei a substituição da empresa responsável pelo call center da central 156", disse.

A mudança gerou uma transformação expressiva no tempo de espera para atendimento, que antes chegava a 40 minutos e posteriormente foi reduzido para menos de 40 segundos, em média.

Outra iniciativa de destaque foi a implantação do projeto "Zero Queixas", que reforça o acompanhamento das demandas da população. A ação prevê a solicitação de relatórios semanais das ouvidorias setoriais de cada órgão, informando o andamento das execuções de serviços ou justificando possíveis pendências.

"Com essa medida, a Ouvidoria Geral viabiliza respostas mais ágeis às solicitações dos cidadãos", reforçou Jean.

Além destas ações, a Ouvidoria Geral também recomendou a incorporação de programas de outras secretarias à central 156, ampliando o alcance dos serviços prestados à população, como consta descrito no planeamento estratégico 2021/2024.

Entre as novas iniciativas implementadas, destaca-se o projeto "Alerta Salvador", registrado antes pela Ouvidoria Geral no rol de projetos do planejamento estratégico, com o nome de “projeto você não está só”, que é um canal de atendimento especializado para mulheres vítimas de violência, implantado e conduzido pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Outra sugestão criada pela Ouvidoria nesse período, foi o "Disque Racismo" na central 156, também registrado pela ouvidoria geral no planejamento estratégico, que oferece suporte às vítimas de racismo e grupos vulneráveis, sob a coordenação da Secretaria da Reparação (SEMUR).

A Ouvidoria Geral tem se destacado ainda pelo apoio às ações de diversas secretarias, especialmente nos grandes eventos organizados pela Saltur, como o Carnaval e o Réveillon. Durante essas festas, a Ouvidoria ampliou a atuação com equipes de rua e balcões de atendimento em pontos estratégicos dos principais circuitos, como Barra-Ondina e Campo Grande, além do Carnaval dos Bairros e da Arena Canto da Cidade, no Réveillon. As equipes registraram manifestações, sugestões, reclamações e elogios, garantindo um atendimento ágil e próximo da população.

"Essas ações têm como objetivo ampliar o papel da Ouvidoria como um canal direto entre a Prefeitura e os cidadãos, garantindo que as pessoas tenham voz ativa e acesso aos serviços públicos durante os momentos de maior aglomeração da cidade. É o nosso compromisso com a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade e com o fortalecimento da cidadania em momentos de grande celebração" finalizou Jean.