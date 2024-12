Panetone Santa Dulce deve chegar a 750 mil unidades no Natal de 2024

Loja Dulce Sabor, novo empreendimento das Obras Sociais Irmã Dulce - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O Natal deste ano promete ser especial para as Obras Sociais Irmã Dulce. A empresa que produz os panetones de Santa Dulce dos Pobres espera produzir até 750 mil unidades para o natal de 2024. O aumento é de 7% em relação à produção do mesmo período de 2023, o que representa 50 mil panetones a mais produzidos para este ano.

Esse crescimento reflete o compromisso da fábrica em aprimorar continuamente seus produtos e expandir sua presença no mercado. “A cada ano, buscamos aperfeiçoar a qualidade dos nossos produtos, entendendo o comportamento do mercado e lançando novos itens”, explica Daniel Reis, gerente do Centro de Panificação Santa Dulce. Em 2023, por exemplo, a linha ganhou a versão de chocolate do Panetone Alegretto, antes disponível apenas em frutas.

Além dos panetones, a fábrica mantém um portfólio variado ao longo do ano com a marca Dulce Natura, que inclui pães e biscoitos, reconhecidos pela qualidade e inovação. “Quando as pessoas experimentam nossos produtos e percebem a qualidade, isso gera confiança para conhecerem os outros itens da marca”, destaca Daniel Reis. Essa diversificação é estratégica para ampliar a presença no mercado e fortalecer a conexão com os consumidores.

Para o Natal 2024, uma das grandes apostas é o Panetone na Lata, uma edição especial com o sabor Noz Escrambeli e Chocolate Noz Escrambeli, embalado em latas personalizadas com imagens exclusivas da Galeria Santa Dulce dos Pobres. “É um produto totalmente diferenciado, de alta qualidade, que está disponível em nossas lojas, televendas e na rede Hiperideal. Essa estratégia reforça nossa missão de levar mais opções ao mercado e aumentar a visibilidade da marca”, ressalta Daniel. A produção natalina resultou na contratação de 60 novos funcionários para a panificadora, que conta com 30 produtos, entre panetones, biscoitos, brownies e pães.

Já na produção, a fábrica enfrenta o desafio de operar a todo vapor para atender à alta demanda sem comprometer a qualidade que caracteriza seus produtos. “A produção de panetones faz a fábrica funcionar 24 horas por dia, o que exige não apenas reforço na estrutura, mas também a contratação e o treinamento de novas equipes”, explica Laiza Oliveira, coordenadora do Centro de Panificação Santa Dulce. Este ano, foram contratadas cerca de 60 pessoas a mais para garantir que cada etapa do processo, desde a seleção dos insumos até a finalização dos produtos, fosse acompanhada com rigor.

Para 2024, a dedicação da equipe também trouxe inovações, como a antecipação do início da produção, permitindo o aumento da capacidade e da distribuição. “Nosso foco é manter a produtividade e entregar um produto que simbolize o Natal, a família e a solidariedade, mas que também seja um instrumento de transformação, nutrindo vidas e materializando sonhos”, destaca Laiza.

Centro Educacional Santo Antônio

Os panetones Santa Dulce desempenham um papel essencial na sustentabilidade do Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), já que são os produtos que mais geram recursos para a manutenção da instituição. “Quem compra o panetone Santa Dulce adquire um produto de qualidade e contribui para a continuidade de um projeto social idealizado por Santa Dulce”, reforça Laiza Oliveira. Esses recursos garantem o atendimento a cerca de 950 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, possibilitando acesso à educação, alimentação e atividades que transformam vidas.

Os Panetones Santa Dulce já podem ser adquiridos nas lojas próprias Dulce Sabor, localizadas em Salvador (Av. Dendezeiros do Bonfim, Largo de Roma) e Simões Filho (Av. Engenheiro Walter Aragão de Souza, s/n), e também nos supermercados de Salvador, região metropolitana e cidades do interior da Bahia e Sergipe.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre