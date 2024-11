Papai Noel dos Correios inicia edição que marca os 35 anos da campanha

Evento no Shopping Piedade contou com o "bom velhinho" e o coral da Escola Municipal N. Senhora dos Anjos - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Os Correios começaram nesta quarta-feira, 6, a campanha "Papai Noel dos Correios" no Shopping Piedade. A ação, que completa 35 anos, já beneficiou cerca de 6 milhões de crianças em todo o Brasil. O evento contou com a presença do bom velhinho e do coral da Escola Municipal Nossa Senhora dos Anjos.

O objetivo é atender aos pedidos de crianças matriculadas na rede pública municipal, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Além disso, contempla cartas de crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, apenas na Bahia, cerca de 24 mil crianças foram atendidas.

Qualquer pessoa ou empresa pode adotar uma cartinha, seja por meio do Blog da Campanha (clique aqui), seguindo as instruções ou selecionando as cartas físicas disponíveis em agências dos Correios. A entrega dos presentes deve ser realizada em 11 agências listadas no site até o dia 15 de dezembro.

“Essa campanha é um grande ato social. São crianças que vivem em vulnerabilidade social, que às vezes não têm acesso a presentes no Natal. Com essa iniciativa e com a participação de toda a população, conseguimos transformar a vida dessas crianças, proporcionando um Natal mais feliz. disse Evelyn Negrão de Santana, superintendente dos Correios na Bahia.

Este ano, a campanha contará ainda com o apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Cartas de crianças e adolescentes assistidos pelas Coordenadorias da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça das capitais estarão disponíveis para adoção

Como parte das comemorações dos 35 anos, os Correios promoverão uma “Carreata de Luz” pelas capitais brasileiras entre 7 de novembro e 14 de dezembro. As datas para cada cidade ainda não foram divulgadas.

“Na Bahia, assumimos o desafio de adotar 400 cartas. É uma forma de acolher essas crianças e proporcionar alegria nesse período tão especial.”, contou José Meneses Lima Junior, superintendente do Banco do Nordeste na Bahia.

