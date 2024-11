PGE-BA inaugura espaço ‘Degraus da Reflexão’ no Novembro Negro

Representantes de movimentos sociais, autoridades do Poder Executivo e Judiciário e servidores da PGE-BA estarão presentes em inuguração - Foto: Divulgação

Na próxima sexta-feira, 8, a partir das 10h, o Espaço ‘Degraus da Reflexão’ será inaugurado pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA), como parte da programação do Novembro Negro.

A instituição pretende com a ação, reforçar o compromisso com o combate ao racismo e a promoção da diversidade. O espaço será dedicado à reflexão sobre posturas antirracistas e a necessidade de diálogos que enriqueçam o debate sobre equidade racial.

Outro objetivo do programa é provocar uma auto avaliação entre os servidores e visitantes que poderão reexaminar suas atitudes diárias e refletir sobre o que significa ser verdadeiramente antirracista, ao percorrer o espaço.

Com frases e mensagens distribuídas ao longo dos degraus, o espaço busca despertar a consciência para a importância de ações efetivas no enfrentamento ao racismo, além de promover diálogos transformadores e desafiar conceitos e hábitos enraizados .

Com a proposta de uma interação participativa, os visitantes serão convidados a expressar suas percepções e votar se consideram, de fato, suas posturas alinhadas a uma prática antirracista.

A atividade integra a programação do Novembro Negro, mês em que a PGE-BA reforça a importância de posturas ativas contra o racismo institucional e social. A inauguração contará também com a presença de representantes de movimentos sociais, autoridades do Poder Executivo e Judiciário, além de servidores da PGE-BA.

Serviço

Inauguração do Espaço ‘Degraus da Reflexão’

Data: 08/11/2024

Horário: 10h

Endereço: 3ª Avenida, 370- Centro Administrativo da Bahia – CAB (Sede da PGE, no Centro Administrativo da Bahia).