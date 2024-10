Placa de sinalização cai em veículo e trava pista na Garibaldi

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) foi acionada por volta das 10h - Foto: Reprodução

Uma placa de sinalização caiu em um veículo que passava na Avenida Anita Garibaldi, embaixo do viaduto da Avenida Cardeal da Silva, nesta quarta-feira, 16. Não houve vítimas e o trânsito permaneceu intenso, sem retenção.

As cenas, captadas por um vídeo, mostram a placa de sinalização no meio da pista, um homem e um veículo preto parado próximo à placa.

Confira:

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) foi acionada por volta das 10h, e está no local para a fiscalização do trânsito, e o guincho a caminho para a remoção. Ainda conforme a Transalvador, das 19h da terça-feira, 15, até o momento, foram registrados 5 sinistros com 4 vítimas não-fatais na capital baiana