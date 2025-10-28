Plano Inclinado Gonçalves tem funcionamento paralisado; saiba até quando

Planos Inclinados passarão por requalificação - Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

O Plano Inclinado Gonçalves, importante meio de locomoção entre a parte alta e a baixa da cidade, que liga o Centro Histórico ao bairro do Comércio, está com o funcionamento temporariamente suspenso.

A parada se deu por conta de uma manutenção preventiva programada na parte mecânica, e deve durar em torno de 30 dias, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Como alternativa, a Semob indica que os usuários utilizem o Elevador Lacerda, mais próximo, e o Elevador do Taboão, garantindo que o transporte entre as duas partes seja mantido.

“A gente entra numa manutenção preventiva e programada, para podermos ter sempre todas as condições de segurança necessárias. Todos os anos a gente faz a manutenção preventiva desses equipamentos que são centenários", afirmou o secretário de mobilidade de Salvador, Pablo Souza.

Ainda segundo o secretário, essa manutenção faz parte de uma estratégia para fortalecer os equipamentos de mobilidade do município que são, além do Plano Inclinado Gonçalves, os planos Liberdade-Calçada, que terá as cabines modernizadas, e Pilar recém reformado, junto aos elevadores Lacerda e do Taboão, esse último reativado em 2021 após 64 anos parado.

Surpresa

Na tarde de ontem, alguns usuários ainda não sabiam da interdição e tiveram que voltar ao encontrar o local fechado, como foi o caso da social media Lunnah Santos. “Não estava sabendo e, inclusive, saiu na mídia que estava aberto, recém reformado. Foi em cima da hora, porque é um lugar que eu transito sempre, e se eu estou sabendo só agora, significa que não foi divulgado em tempo hábil”, disse.

Usuária esporádica do modal, a barraqueira Marília Santiago, que trabalha há 40 anos no Centro Histórico, conta que também não soube, mas considera bem vinda a manutenção.

“Vira e mexe sempre quebra, aí fica parado, 15 dias, um mês. O problema foi a divulgação, não vi nem comentários, nem nada”, conta.

Divulgação

Quanto a isso, o secretário de mobilidade enfatiza que, além de contar com a imprensa, a parada preventiva, por se tratar de uma manutenção periódica, realizada anualmente, não é algo novo e que as informações estão sendo divulgadas também através dos meios oficiais da prefeitura de Salvador.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira